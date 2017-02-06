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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 08:17 BJT

《香港重要政经日程》--2月6日-3月30日

================== 今日重要政经消息=================

2月6日（周一）

*09:05 立法会会议--金管局工作简报。

*14:30 曾俊华公布选举政纲。

16:00 中国基建投资 在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

2月7日（周二）

公布1月份外汇储备资产数字。

阳光房产基金 公布中期业绩。

09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。

11:00 中信里昂策略师Christopher Wood投资展望记者会。

11:00 私人银行Bank J. Safra Sarasin经济与投资展望传媒简报会。

11:00 星展唯高达香港股市展望记者会。

15:00 凤凰卫视 股东特别大会。

2月8日（周三）

金界控股 公布全年业绩。

11:00 蓝天威力 股东特别大会。

2月9日（周四）

10:00 保利协鑫 股东特别大会。

10:30 上海证大 股东特别大会。

2月10日（周五）

*恒生指数 及恒生国企指数 季度检讨。

众彩股份 公布中期业绩。

华夏医疗 公布第三季业绩。

10:00 哈尔滨银行 在中国举行股东特别大会。

10:00 南大苏富特 在中国举行股东特别大会。

10:00 中油港燃 股东特别大会。

11:00 威铖国际 股东特别大会。

14:30 珠海控股 股东特别大会。

2月13日（周一）

越秀交通基建 公布全年业绩。

新华汇富金融 公布中期业绩。

纵横游 公布第三季业绩。

10:00 工盖 股东周年大会。

10:30 A8新媒体 股东特别大会。

11:00 协鑫新能源 股东特别大会。

2月14日（周二）

公布1月份外汇基金境外资产。

*越秀房产基金 公布全年业绩。

朗廷酒店 公布全年业绩。

中国支付通 公布第三季业绩。

财华社 公布第三季业绩。

HMV数码中国 公布中期业绩。

华虹半导体 公布第四季业绩。

中芯国际 公布季度业绩。

09:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。

12:00 中国燃气 传媒工作坊暨春茗。

15:00 中集安瑞科 股东特别大会。

2月15日（周三）

10:00 中航国际控股 在中国举行股东特别大会。

10:30 凯顺能源 股东特别大会。

14:00 鞍钢 在中国举行股东特别大会。

2月16日（周四）

*美高梅中国 公布全年业绩。

数码通 公布中期业绩。

10:00 中化化肥 股东特别大会。

10:00 天津银行 在中国举行股东特别大会。

10:00 宏华集团 股东特别大会。

2月17日（周五）

东亚银行 公布全年业绩。

10:00 山水水泥 股东特别大会。

10:00 建发集团 股东特别大会。

10:00 齐合天地 股东特别大会。

2月20日（周一）

公布11-1月失业率。

08:30 中国民生银行 在中国举行股东特别大会。

11:00 泰山石化 股东特别大会。

2月21日（周二）

公布1月份消费物价指数（CPI）。

汇丰控股 公布全年业绩。

恒生银行 公布全年业绩。

中华汽车 公布中期业绩。

09:00 中石化炼化工程 股东特别大会。

14:30 第一拖拉机 股东特别大会。

2月22日（周三）

思捷环球 公布中期业绩。

希慎兴业 公布全年业绩。

公布2016年第四季及全年GDP。

11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。

2月23日（周四）

时计宝 公布中期业绩。

09:00 华电福新 在中国举行股东特别大会。

09:30 中信建投证券 在中国举行股东特别大会。

15:00 星谦发展 股东周年大会。

2月24日（周五）

渣打集团 公布全年业绩。

*08:00 IMAX China 业绩电话会议。

2月27日（周一）

公布1月份进出口数据。

港交所 公布全年业绩。

冠君产业信托 公布全年业绩。

2月28日（周二）

新鸿基地产 公布中期业绩。

光大国际 公布全年业绩。

鹰君集团 公布全年业绩。

09:00 北京北辰 在中国举行股东特别大会。

09:00 厦门国际港务 在中国举行股东特别大会。

09:30 中国光大银行 在中国举行股东特别大会。

14:30 金风科技 在中国举行股东特别大会。

3月2日（周四）

公布1月份零售销售数据。

09:30 邮储银行 在中国举行股东特别大会。

*3月3日（周五）

10:30 中铝矿业国际 股东特别大会。

3月7日（周二）

14:00 东江环保 在中国举行股东特别大会。

3月8日（周三）

五矿资源 公布全年业绩。

11:00 盈德气体 在中国举行股东特别大会。

3月9日（周四）

09:30 中国外运 在中国举行股东特别大会。

3月10日（周五）

10:00 青岛港国际 在中国举行股东特别大会。

10:00 国联证券 在中国举行股东特别大会。

11:30 兖州煤业 在中国举行股东特别大会。

3月13日（周一）

13:00 洛阳钼业 在中国举行股东特别大会。

3月14日（周二）

中国旺旺 公布全年业绩。

创科实业 公布全年业绩。

14:00 天津创业环保 在中国举行股东特别大会。

3月15日（周三）

*国泰航空 公布全年业绩。

09:00 青岛银行 在中国举行股东特别大会。

09:30 中国信达 股东特别大会。

3月16日（周四）

公布12-2月失业率。

*太古 公布全年业绩。

九兴控股 公布全年业绩。

3月21日（周二）

公布2月份消费物价指数（CPI）。

中国建筑国际 公布全年业绩。

3月22日（周三）

腾讯控股 公布全年业绩。

中国平安 公布全年业绩。

吉利汽车 公布全年业绩。

中国海外发展 公布全年业绩。

3月24日（周五）

紫金矿业 公布全年业绩。

统一企业中国 公布全年业绩。

美图公司 公布全年业绩。

江苏宁沪高速公路 公布全年业绩。

08:00 中国财险 在中国举行股东特别大会。

3月27日（周一）

公布2月份进出口数据。

3月30日（周四）

公布2月份零售销售数据。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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