《香港重要政经日程》--2月6日-3月30日

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
================== 今日重要政经消息=================
2月6日（周一）
*09:05 立法会会议--金管局工作简报。
*14:30 曾俊华公布选举政纲。
16:00 中国基建投资 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月7日（周二）
公布1月份外汇储备资产数字。
阳光房产基金 公布中期业绩。
09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。
11:00 中信里昂策略师Christopher Wood投资展望记者会。
11:00 私人银行Bank J. Safra Sarasin经济与投资展望传媒简报会。
11:00 星展唯高达香港股市展望记者会。
15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
2月8日（周三）
金界控股 公布全年业绩。
11:00 蓝天威力 股东特别大会。
2月9日（周四）
10:00 保利协鑫 股东特别大会。
10:30 上海证大 股东特别大会。
2月10日（周五）
*恒生指数 及恒生国企指数 季度检讨。
众彩股份 公布中期业绩。
华夏医疗 公布第三季业绩。
10:00 哈尔滨银行 在中国举行股东特别大会。
10:00 南大苏富特 在中国举行股东特别大会。
10:00 中油港燃 股东特别大会。
11:00 威铖国际 股东特别大会。
14:30 珠海控股 股东特别大会。
2月13日（周一）
越秀交通基建 公布全年业绩。
新华汇富金融 公布中期业绩。
纵横游 公布第三季业绩。
10:00 工盖 股东周年大会。
10:30 A8新媒体 股东特别大会。
11:00 协鑫新能源 股东特别大会。
2月14日（周二）
公布1月份外汇基金境外资产。
*越秀房产基金 公布全年业绩。
朗廷酒店 公布全年业绩。
中国支付通 公布第三季业绩。
财华社 公布第三季业绩。
HMV数码中国 公布中期业绩。
华虹半导体 公布第四季业绩。
中芯国际 公布季度业绩。
09:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
12:00 中国燃气 传媒工作坊暨春茗。
15:00 中集安瑞科 股东特别大会。
2月15日（周三）
10:00 中航国际控股 在中国举行股东特别大会。
10:30 凯顺能源 股东特别大会。
14:00 鞍钢 在中国举行股东特别大会。
2月16日（周四）
*美高梅中国 公布全年业绩。
数码通 公布中期业绩。
10:00 中化化肥 股东特别大会。
10:00 天津银行 在中国举行股东特别大会。
10:00 宏华集团 股东特别大会。
2月17日（周五）
东亚银行 公布全年业绩。
10:00 山水水泥 股东特别大会。
10:00 建发集团 股东特别大会。
10:00 齐合天地 股东特别大会。
2月20日（周一）
公布11-1月失业率。
08:30 中国民生银行 在中国举行股东特别大会。
11:00 泰山石化 股东特别大会。
2月21日（周二）
公布1月份消费物价指数（CPI）。
汇丰控股 公布全年业绩。
恒生银行 公布全年业绩。
中华汽车 公布中期业绩。
09:00 中石化炼化工程 股东特别大会。
14:30 第一拖拉机 股东特别大会。
2月22日（周三）
思捷环球 公布中期业绩。
希慎兴业 公布全年业绩。
公布2016年第四季及全年GDP。
11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。
2月23日（周四）
时计宝 公布中期业绩。
09:00 华电福新 在中国举行股东特别大会。
09:30 中信建投证券 在中国举行股东特别大会。
15:00 星谦发展 股东周年大会。
2月24日（周五）
渣打集团 公布全年业绩。
*08:00 IMAX China 业绩电话会议。
2月27日（周一）
公布1月份进出口数据。
港交所 公布全年业绩。
冠君产业信托 公布全年业绩。
2月28日（周二）
新鸿基地产 公布中期业绩。
光大国际 公布全年业绩。
鹰君集团 公布全年业绩。
09:00 北京北辰 在中国举行股东特别大会。
09:00 厦门国际港务 在中国举行股东特别大会。
09:30 中国光大银行 在中国举行股东特别大会。
14:30 金风科技 在中国举行股东特别大会。
3月2日（周四）
公布1月份零售销售数据。
09:30 邮储银行 在中国举行股东特别大会。
*3月3日（周五）
10:30 中铝矿业国际 股东特别大会。
3月7日（周二）
14:00 东江环保 在中国举行股东特别大会。
3月8日（周三）
五矿资源 公布全年业绩。
11:00 盈德气体 在中国举行股东特别大会。
3月9日（周四）
09:30 中国外运 在中国举行股东特别大会。
3月10日（周五）
10:00 青岛港国际 在中国举行股东特别大会。
10:00 国联证券 在中国举行股东特别大会。
11:30 兖州煤业 在中国举行股东特别大会。
3月13日（周一）
13:00 洛阳钼业 在中国举行股东特别大会。
3月14日（周二）
中国旺旺 公布全年业绩。
创科实业 公布全年业绩。
14:00 天津创业环保 在中国举行股东特别大会。
3月15日（周三）
*国泰航空 公布全年业绩。
09:00 青岛银行 在中国举行股东特别大会。
09:30 中国信达 股东特别大会。
3月16日（周四）
公布12-2月失业率。
*太古 公布全年业绩。
九兴控股 公布全年业绩。
3月21日（周二）
公布2月份消费物价指数（CPI）。
中国建筑国际 公布全年业绩。
3月22日（周三）
腾讯控股 公布全年业绩。
中国平安 公布全年业绩。
吉利汽车 公布全年业绩。
中国海外发展 公布全年业绩。
3月24日（周五）
紫金矿业 公布全年业绩。
统一企业中国 公布全年业绩。
美图公司 公布全年业绩。
江苏宁沪高速公路 公布全年业绩。
08:00 中国财险 在中国举行股东特别大会。
3月27日（周一）
公布2月份进出口数据。
3月30日（周四）
公布2月份零售销售数据。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。