中国汇市：美元回调人民币早盘震荡走升，货币政策收紧或有助于维稳汇率

* 人民币早盘震荡走升

* 美元指数下调，中间价微升

* 节后首个交易日成交不大

* 央行货币政策转紧或助稳汇率

路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡走升，中间价亦上调。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘购汇仍较多，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。

他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特朗普新政是否会影响美元加息计划。

“美元指数回调了，不过早上客盘购汇还是挺多的，人民币涨的不多，跟中间价偏离还是有点大，就有大行出来了一下。”一中资行交易员称。

他并表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。

继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开市场逆回购利率，七天、14天和28天三个品种均调高10个bp（基点），为2015年1月逆回购重启以来首次调升。分析人士认为，在节前上调MLF利率10bp后，央行再上调逆回购各期限利率10bp，利率走廊全面上浮，表明货币政策中性转紧。

北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.8692元,上日收报6.878元，夜盘终报6.8818元。今日人民币兑美元中间价 报6.8556元，上日为6.8588元。人民币兑美元即期成交额 为96.7亿美元，上日半日为36.24亿美元。

全球汇市方面，美元周五在亚洲早盘稍作喘息，周线料下跌。投资者在等待美国就业数据，以判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)下次升息的时间。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.114元, 上日尾盘为7.1025元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8199元, 与在岸即期价差倒挂493点，上一交易日尾盘报6.8084元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8682，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3901、6.0966和8.5994。