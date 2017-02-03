企业并购：日本三菱重工业将以2.5亿欧元收购阿海珐旗下NewCo的5%股权

路透东京2月3日 - 日本三菱重工业 将收购法国阿海珐 旗下核燃料企业NewCo的5%股权，交易价值约2.5亿欧元(2.69亿美元)。

“未来三菱重工业将与阿海珐集团寻求更深入及广泛的人力资源和技术交流，”三菱重工业在一份新闻稿中称。

根据一项政府主导的重组活动，阿海珐将剥离掉铀矿开采和核燃料业务，从而获得30亿欧元增资。这是50亿欧元注资计划的一部分，其中多数为国家出资的现金注资。

法国政府上月表示，将从阿海珐少数股东买断股权，并将该公司退市。阿海珐不断亏损，导致资本持续缩水，才引发了这次政府主导的救助。