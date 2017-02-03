企业并购：日本三菱重工业将以2.5亿欧元收购阿海珐旗下NewCo的5%股权

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透东京2月3日 - 日本三菱重工业 将收购法国阿海珐 旗下核燃料企业NewCo的5%股权，交易价值约2.5亿欧元(2.69亿美元)。
“未来三菱重工业将与阿海珐集团寻求更深入及广泛的人力资源和技术交流，”三菱重工业在一份新闻稿中称。
根据一项政府主导的重组活动，阿海珐将剥离掉铀矿开采和核燃料业务，从而获得30亿欧元增资。这是50亿欧元注资计划的一部分，其中多数为国家出资的现金注资。
法国政府上月表示，将从阿海珐少数股东买断股权，并将该公司退市。阿海珐不断亏损，导致资本持续缩水，才引发了这次政府主导的救助。
除三菱重工业外，日本原燃株式会社(JNFL)和中国核工业集团公司(CNNC) 也曾寻求入股阿海珐。据熟悉讨论事宜的一位消息人士本周告诉路透，中核集团已决定不参加阿海珐此次增资及重组活动。(完) (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为