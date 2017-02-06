台湾已公布经济指标--2017/2/6

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- 外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +4.11% +3.96% 2/24 -- 季调失业率 12月 3.82% 3.84% 2/24 -- 工业生产指数(y/y) 12月 +6.25% +9.11% r 2/23 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,342.04 4,343.48 2/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.70% +1.97% 2/8 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第4季 +2.58% +2.03% 2/15 -- (概估值 (统计值) (统计值) ) 重贴现率(%) 第四季 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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