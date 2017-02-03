台湾债市：指标五年公债殖利率收升，美非农就业料亮丽多单先撤

* 五年公债106/2殖利率收升，预期美国非农就业数据强劲

* 密切关注下周二新10年公债发行前交易

* 106/2殖利率下周区间料在0.82-0.85%

路透台北2月3日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周五收升。由于预期美国今晚非农就业数据强劲，台债有抛券卖压，此外下周二有新一期公债106/4将发行前交易，现券的弃券卖压也涌现。

交易员表示，本周的美联储会议并未对3月升息与否做出指引，不过今晚的美国非农就业数据预期强劲，多头畏惧抛券；至于下周二将首日发行前交易的106/4期10年公债，各方目前认为银行虽仍有意进场，但操作态度仍偏向保守。

〞今天晚上的非农应该蛮强的，交易员会先出一趟。〞一位票券商交易员说。

根据路透对分析师的调查，美国1月非农就业岗位可能增加17.5万个，部分归因于天气暖和支撑了建筑业的聘雇。12月时新增15.6万个就业岗位。

交易员并指出，预料106/4券将成为新一期的指标公债，汇集市场热度和人气。只不过，10年公债的主要实质买盘来自于银行，证券商较少参与。而去年第四季台债殖利率大弹以后，银行买气一直不振，至今操作还是相当保守，投资盘信心不足将不利10年公债行情。

〞10年券的行情要看有口袋的人。他们状况稍微保守。〞一位银行交易员称。

台湾央行2月22日将代财政部标售106/4期10年公债，金额300亿台币，3月1日发行。该券将于2月7日(下周二)开始发行前交易。

交易员预估，10年新券106/4公债殖利率区间先看1.17-1.23%；五年券106/2期公债殖利率下周的区间料在0.82-0.85%。

此外，新春开红盘后台币强升，市场预料热钱可能带动一波外商进场短券行情。惟交易员表示，目前为止只有看到部分极短券成交，连五年券都未受买盘青睐，遑论中后端的公债,目前对此因素各方大多中性看待。

本地时间14:51，台币兑美元 升5.2分报31.049。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 106/2 +3.30 0.8500 0.8230-0.8500% 58.0

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成

交 20 105/9 没有成

交 10 105/11 1.2400 5 106/2 0.8500 2 106/1 没有成