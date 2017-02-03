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亚洲 | 2017年 2月 3日 星期五 15:36 BJT

中国信用债：1月信用债取消发行规模239.5亿元，环比降逾七成

路透上海2月3日 - 据路透周五不完全统计，2017年1月共有30只短融、超短融、中期票
据等取消或推迟发行，金额总计239.5亿元人民币，较去年12月的950.2亿元降逾七成。
    
    2016年12月中国债券市场暴跌，拖累信用债发行。据路透不完全统计，当月共有82只短
融、超短融、中期票据和企业债等取消或推迟发行，金额总计950.2亿元人民币，而11月仅
为207.5亿元。 

    以下为今年1月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国
货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)：       
  公告日               发行人名称               债券类别      计划发行规模
                                                                 (亿元)
 1月25日    宁波市鄞州区城市建设投资发展有限  中票                        5
            公司                                             
 1月24日    泗洪县宏源公有资产经营有限公司    中票                       10
 1月24日    天津市建筑材料集团（控股）有限公  短融                        4
            司                                               
 1月24日    红河州开发投资有限责任公司        中票                        5
 1月24日    南京中电熊猫信息产业集团有限公司  超短融                     10
 1月23日    南充发展投资（控股）有限责任公司  短融                        5
 1月23日    镇江市风景旅游发展有限责任公司    短融                        4
 1月23日    江苏宏图高科技股份有限公司        中票                        6
 1月22日    武汉当代科技产业集团股份有限公司  中票                        5
 1月22日    江苏瀚瑞投资控股有限公司          中票                       15
 1月22日    浙江中成控股集团有限公司          超短融                      3
 1月20日    北京桑德环境工程有限公司          中票                        5
 1月20日    黑龙江省建设集团有限公司          中票                        9
 1月20日    温州市城市建设投资集团有限公司    短融                       10
 1月20日    黑龙江省建设集团有限公司          短融                        5
 1月19日    厦门信达股份有限公司              超短融                      5
 1月19日    印纪娱乐传媒股份有限公司          中票                        4
 1月18日    四川发展(控股)有限责任公司        中票                       30
 1月18日    中国航空技术国际控股有限公司      超短融                     20
 1月18日    山东玉皇化工有限公司              中票                        5
 1月18日    广西来宾工业投资集团有限公司      中票                        4
 1月17日    江苏省盐业集团有限责任公司        中票                        3
 1月17日    本溪钢铁(集团)有限责任公司        超短融                     10
 1月13日    内蒙古高等级公路建设开发有限责任  中票                       15
            公司                                             
 1月13日    浙江昆仑控股集团有限公司          短融                        5
 1月11日    江苏扬子大桥股份有限公司          超短融                      5
 1月6日     福建省电子信息(集团)有限责任公司  中票                        5
 1月6日     扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司    中票                      7.5
 1月6日     泗洪县宏源公有资产经营有限公司    中票                       10
 1月6日     广州港股份有限公司                超短融                     10
                                                                      239.5
 (完)

 (发稿 吴芳； 审校 边竞)
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