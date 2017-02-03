中国信用债：1月信用债取消发行规模239.5亿元，环比降逾七成

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透上海2月3日 - 据路透周五不完全统计，2017年1月共有30只短融、超短融、中期票 据等取消或推迟发行，金额总计239.5亿元人民币，较去年12月的950.2亿元降逾七成。 2016年12月中国债券市场暴跌，拖累信用债发行。据路透不完全统计，当月共有82只短 融、超短融、中期票据和企业债等取消或推迟发行，金额总计950.2亿元人民币，而11月仅 为207.5亿元。 以下为今年1月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国 货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规模 (亿元) 1月25日 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限 中票 5 公司 1月24日 泗洪县宏源公有资产经营有限公司 中票 10 1月24日 天津市建筑材料集团（控股）有限公 短融 4 司 1月24日 红河州开发投资有限责任公司 中票 5 1月24日 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 超短融 10 1月23日 南充发展投资（控股）有限责任公司 短融 5 1月23日 镇江市风景旅游发展有限责任公司 短融 4 1月23日 江苏宏图高科技股份有限公司 中票 6 1月22日 武汉当代科技产业集团股份有限公司 中票 5 1月22日 江苏瀚瑞投资控股有限公司 中票 15 1月22日 浙江中成控股集团有限公司 超短融 3 1月20日 北京桑德环境工程有限公司 中票 5 1月20日 黑龙江省建设集团有限公司 中票 9 1月20日 温州市城市建设投资集团有限公司 短融 10 1月20日 黑龙江省建设集团有限公司 短融 5 1月19日 厦门信达股份有限公司 超短融 5 1月19日 印纪娱乐传媒股份有限公司 中票 4 1月18日 四川发展(控股)有限责任公司 中票 30 1月18日 中国航空技术国际控股有限公司 超短融 20 1月18日 山东玉皇化工有限公司 中票 5 1月18日 广西来宾工业投资集团有限公司 中票 4 1月17日 江苏省盐业集团有限责任公司 中票 3 1月17日 本溪钢铁(集团)有限责任公司 超短融 10 1月13日 内蒙古高等级公路建设开发有限责任 中票 15 公司 1月13日 浙江昆仑控股集团有限公司 短融 5 1月11日 江苏扬子大桥股份有限公司 超短融 5 1月6日 福建省电子信息(集团)有限责任公司 中票 5 1月6日 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 中票 7.5 1月6日 泗洪县宏源公有资产经营有限公司 中票 10 1月6日 广州港股份有限公司 超短融 10 239.5 (完) (发稿 吴芳； 审校 边竞)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。