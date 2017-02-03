中国信用债：1月信用债取消发行规模239.5亿元，环比降逾七成

路透上海2月3日 - 据路透周五不完全统计，2017年1月共有30只短融、超短融、中期票 据等取消或推迟发行，金额总计239.5亿元人民币，较去年12月的950.2亿元降逾七成。 2016年12月中国债券市场暴跌，拖累信用债发行。据路透不完全统计，当月共有82只短 融、超短融、中期票据和企业债等取消或推迟发行，金额总计950.2亿元人民币，而11月仅 为207.5亿元。 以下为今年1月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国 货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规模 (亿元) 1月25日 宁波市鄞州区城市建设投资发展有限 中票 5 公司 1月24日 泗洪县宏源公有资产经营有限公司 中票 10 1月24日 天津市建筑材料集团（控股）有限公 短融 4 司 1月24日 红河州开发投资有限责任公司 中票 5 1月24日 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 超短融 10 1月23日 南充发展投资（控股）有限责任公司 短融 5 1月23日 镇江市风景旅游发展有限责任公司 短融 4 1月23日 江苏宏图高科技股份有限公司 中票 6 1月22日 武汉当代科技产业集团股份有限公司 中票 5 1月22日 江苏瀚瑞投资控股有限公司 中票 15 1月22日 浙江中成控股集团有限公司 超短融 3 1月20日 北京桑德环境工程有限公司 中票 5 1月20日 黑龙江省建设集团有限公司 中票 9 1月20日 温州市城市建设投资集团有限公司 短融 10 1月20日 黑龙江省建设集团有限公司 短融 5 1月19日 厦门信达股份有限公司 超短融 5 1月19日 印纪娱乐传媒股份有限公司 中票 4 1月18日 四川发展(控股)有限责任公司 中票 30 1月18日 中国航空技术国际控股有限公司 超短融 20 1月18日 山东玉皇化工有限公司 中票 5 1月18日 广西来宾工业投资集团有限公司 中票 4 1月17日 江苏省盐业集团有限责任公司 中票 3 1月17日 本溪钢铁(集团)有限责任公司 超短融 10 1月13日 内蒙古高等级公路建设开发有限责任 中票 15 公司 1月13日 浙江昆仑控股集团有限公司 短融 5 1月11日 江苏扬子大桥股份有限公司 超短融 5 1月6日 福建省电子信息(集团)有限责任公司 中票 5 1月6日 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 中票 7.5 1月6日 泗洪县宏源公有资产经营有限公司 中票 10 1月6日 广州港股份有限公司 超短融 10 239.5 (完) (发稿 吴芳； 审校 边竞)