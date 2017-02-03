国际油市：油价小涨，美国扬言对伊朗发布新制裁

0750 GMT，布兰特原油 上涨0.45美元，或0.8%至每桶57.01美元，上日跌0.24美元报56.56美元。布兰特原油周线料将上涨2.6%。

近月美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 攀升0.48美元，或0.9%至每桶54.02美元，周四收跌0.34美元。周线小幅上涨逾1%。

悉尼的CMC Market首席市场分析师Ric Spooner称，美国对伊朗实施新制裁的举动是“短线交易员想到过的事情”。

俄罗斯能源部长诺瓦克称，1月全球石油产量减少140万桶/日，亦引发供应方面的担忧。

诺瓦克并称，该国国内油企可能较达成的减产协议加速减产，并称他预计今年年中时油市将恢复平衡。

澳洲国民银行(NAB)周五在报告中称，油价企稳，比去年12月达成减产协议之前的价格高出15%。

能源咨询公司BMI Research周五在报告中称，布兰特原油价格也可能承压，因今年上半年欧洲和亚洲的炼厂检修将造成原油出口保持高位、而原油需求下降的状况。(完)

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