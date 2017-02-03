全球贵金属：2月2日SPDR黄金持仓增加0.18%，iShares白银持仓减0.04%

路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓较周三增加0.18 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.04%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,081,475.2 2月2日 26,033,845.8 2月1日 47,629.4 0.18% iShares 334,713,128.2 2月2日 334,849,692.0 2月1日 -136,563.8 -0.04% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王琛；审校 李春喜)