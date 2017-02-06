台湾货币市场：2月6日和本提存期资金预期变化一览表

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透台北2月6日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,121.50亿台币。 --公债付息91甲3期15息17亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)3,917.3亿台币： 2/07 2,377.50亿台币 2/08 3,561亿台币 2/09 2,847亿台币 2/10 1,435.5亿台币 2/13 1,547亿台币 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20 3,969亿台币 2/21 2,145亿台币 2/22 2,853.5亿台币 2/23 1,733.0亿台币 2/24 6亿台币 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 8,837.30亿台币 *3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息538.30426125亿台币： 2/9 104甲3期本金 325.001亿台币 2/9 104甲3期2息 2.03125625亿台币 2/10 93甲3期13息 18亿台币 2/13 90甲2期16息 30亿台币 2/13 101甲4期5息 12.25亿台币 2/13 104甲4期2息 7.36257125亿台币 2/14 96甲2期10息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期9息 15亿台币 2/14 103甲4期3息 4亿台币 2/16 98甲2期8息 12.75亿台币 2/18 92甲3期14息 16.25亿台币 2/22 99甲4期7息 15亿台币 2/22 100甲4期6息 12亿台币 2/24 95甲2期11息 11.25亿台币 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币 2/25 105甲3期1息 1.12136625亿台币 2/26 102甲5期4息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期3息 6.375亿台币 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/14：财政部发行106-3期91天期国库券，预估金额250亿台币，13日标售。 --2/17：央行发行两年期定存单，金额300亿台币，16日标售。 --2/20：财政部发行106/3期20年公债，预估金额250亿台币，16日标售。 --2/22：央行发行一年期定存单，金额1,600亿台币，21日标售。 --3/1：财政部发行106/4期10年公债，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。