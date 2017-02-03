欧洲汇市：英镑企稳，之前曾创下10月以来最大单日跌幅

“英国数据一直保持强劲，价格压力在上升，但市场现在就预期(央行)发表明显更加鹰派的言论肯定还为时过早，”美银美林分析师在早间报告中指出。

“对英国退欧进程及强劲英国经济数据的温和解读，或许已将英镑市场带入了一种近期较为安全的错觉中。”

英镑兑美元 在伦敦早盘报1.2531美元，比英国央行周四声明发表之前的水平低1%，但高于隔夜低点1.2510美元。

英镑兑欧元 小幅持坚，报0.8580英镑。此前媒体报导，英国政府的退欧计划面对新的法律障碍，但交易员称这一消息对英镑几乎没有什么影响。(完)

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