重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，外资汇入及通货回笼垫高银行间资金水位

* 新春短率持续稳在低位 * 外资汇入及通货回笼垫高水位 * 短票及RP利率向区间低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北2月3日 - 台湾银行间短率周五持稳低位。资金调度人员表示，台币新春开红盘、气势如虹，外 资汇入垫高整体银行间资金水位，加以年后通货回笼也令金融机构普遍多钱、资金需求疲软，带动短率持续盘 旋低档。 他们表示，今日为提存期底最后交易日，拆款交投较显清淡，部分票券商连到期都未续作，短率只能躺在 低位，至于各家银行通货回笼速度不一，下周仍为通货回笼高峰期，预计央行也将陆续冲销回笼过剩资金，下 周短率料将续处低位的可能性较高。 〞外银的钱感觉有在增加，但增幅不明显。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行资调人士也称，随着通货逐渐回笼将增加银行资金去化压力，不过国库下周也有资金需求已 在市场询价，初估规模上百亿台币将可去化银行过剩资金，并关注后续央行冲销力道。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而 周四(2日)发行额已降至约2兆3,254亿，显示新春开市首日通货回笼约192亿。 台币兑美元 周五周五小幅收升，续创逾19个月高位。 本地时间 17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.050 31.101 台湾加权股价指数<.TWII 9,455.56 9,428.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.250% 0.177-0.200% --一周拆款利率区间 0.175-0.390% 0.180-0.420% --两周拆款利率区间 0.174-0.370% 0.180-0.400% **短票交投淡** 短票方面，票券商交易员指出，由于2月天期较短且月底又逢公众假期休市两日，因此部分客户倾向加长 天期跨到3月份，致2月短票发行量较少，而银行端买票意愿仍高，令短票利率趋跌至0.35-0.38%，其中因天期 长短而使成交利率略有不同。 他们也表示，随着法人及个人户年后资金回笼，票券商间资金缺口普遍变小，交投以到期续作为主，展望 下周交投将逐渐增温，短票利率则估在现有区间整理，并观察后续央行冲销力道。 〞开春大家都不喜欢开口借钱，过一段时间客户需求才会增加。 〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期自保短票利率区间落在0.36-0.38%，与上日变化不大。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.34-0.38%，成交量为19.25亿台 币；前日加权平均利率在0.462%，区间在0.38-0.50%，成交量为34.46亿台币。 台湾央行周五发行1,815亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,790.5亿，发行余额增24.5亿。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,342.5亿台币，到期存单金额分别是：周一5,121.5亿、周二2,377.5 亿、周三3,561亿、周四2,847亿、周五1,435.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周五银行超额准备为135亿台币，累计超额准备达到1兆5,578亿台币、加计前 期1%的超额准备1兆7,232亿台币。 **RP利率靠向低位** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信端年后资金陆续回流，但因逢旬底银行交易意愿较显低 落，使得投信端资金去化不易，带动RP利率向区间低位靠拢，展望下周若资金情势宽松依旧，仍有利于RP利率 小幅趋跌，但须留意国际板债券交割变数。 〞投信钱不好丢，银行不太想作新的。〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员也称，目前资金情势较显宽裕，下周料将延续本周宽松态势，短票利率下周有望持 续盘旋低档。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32-0.33%，交投略靠向0.32%；两周内天期公司债 附买回利率主要落在0.42-0.43%，少数成交在0.41%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，区间同上日；公司 债利率主要成交在0.30-0.32%，亦同上日。(完) (审校 杨淑祯)