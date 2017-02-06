重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，外资汇入及通货回笼垫高银行间资金水位

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
* 新春短率持续稳在低位 * 外资汇入及通货回笼垫高水位 * 短票及RP利率向区间低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北2月3日 - 台湾银行间短率周五持稳低位。资金调度人员表示，台币新春开红盘、气势如虹，外 资汇入垫高整体银行间资金水位，加以年后通货回笼也令金融机构普遍多钱、资金需求疲软，带动短率持续盘 旋低档。 他们表示，今日为提存期底最后交易日，拆款交投较显清淡，部分票券商连到期都未续作，短率只能躺在 低位，至于各家银行通货回笼速度不一，下周仍为通货回笼高峰期，预计央行也将陆续冲销回笼过剩资金，下 周短率料将续处低位的可能性较高。 〞外银的钱感觉有在增加，但增幅不明显。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行资调人士也称，随着通货逐渐回笼将增加银行资金去化压力，不过国库下周也有资金需求已 在市场询价，初估规模上百亿台币将可去化银行过剩资金，并关注后续央行冲销力道。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而 周四(2日)发行额已降至约2兆3,254亿，显示新春开市首日通货回笼约192亿。 台币兑美元 周五周五小幅收升，续创逾19个月高位。 本地时间 17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.050 31.101 台湾加权股价指数<.TWII 9,455.56 9,428.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.250% 0.177-0.200% --一周拆款利率区间 0.175-0.390% 0.180-0.420% --两周拆款利率区间 0.174-0.370% 0.180-0.400% **短票交投淡** 短票方面，票券商交易员指出，由于2月天期较短且月底又逢公众假期休市两日，因此部分客户倾向加长 天期跨到3月份，致2月短票发行量较少，而银行端买票意愿仍高，令短票利率趋跌至0.35-0.38%，其中因天期 长短而使成交利率略有不同。 他们也表示，随着法人及个人户年后资金回笼，票券商间资金缺口普遍变小，交投以到期续作为主，展望 下周交投将逐渐增温，短票利率则估在现有区间整理，并观察后续央行冲销力道。 〞开春大家都不喜欢开口借钱，过一段时间客户需求才会增加。 〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期自保短票利率区间落在0.36-0.38%，与上日变化不大。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.34-0.38%，成交量为19.25亿台 币；前日加权平均利率在0.462%，区间在0.38-0.50%，成交量为34.46亿台币。 台湾央行周五发行1,815亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,790.5亿，发行余额增24.5亿。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)5,342.5亿台币，到期存单金额分别是：周一5,121.5亿、周二2,377.5 亿、周三3,561亿、周四2,847亿、周五1,435.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周五银行超额准备为135亿台币，累计超额准备达到1兆5,578亿台币、加计前 期1%的超额准备1兆7,232亿台币。 **RP利率靠向低位** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信端年后资金陆续回流，但因逢旬底银行交易意愿较显低 落，使得投信端资金去化不易，带动RP利率向区间低位靠拢，展望下周若资金情势宽松依旧，仍有利于RP利率 小幅趋跌，但须留意国际板债券交割变数。 〞投信钱不好丢，银行不太想作新的。〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员也称，目前资金情势较显宽裕，下周料将延续本周宽松态势，短票利率下周有望持 续盘旋低档。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率主要落在0.32-0.33%，交投略靠向0.32%；两周内天期公司债 附买回利率主要落在0.42-0.43%，少数成交在0.41%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，区间同上日；公司 债利率主要成交在0.30-0.32%，亦同上日。(完) (审校 杨淑祯)
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。