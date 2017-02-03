欧元债市：德国选情紧张推高欧元区公债收益率

德国10年期公债收益率DE10YT-TWEB涨2个基点至0.45%，从周四触及的一周低位反弹，之前美联储及英国央行均暗示不急于紧缩货币政策。

投资者等待美国将于1330GMT公布的就业数据，该数据将影响美国政策利率的未来步伐，并令公债收益率承受更多上行压力。路透调查的分析师预计，美国1月将新增17.5万个就业岗位。(完)