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货币新闻 | 2017年 2月 3日 星期五 18:36 BJT

投行观点：Mettler-Toledo International目标价从428美元上调至442美元，评级为持有--Evercore ISI

* Mettler-Toledo International : Evercore ISI raises target to $442 from $428; hold

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