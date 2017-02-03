投行观点：亚马逊目标价从950美元下调至900美元--RBC

《美国重要政经日程》--5月25日

(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数 1230 - 农业部公布一周出口销售数据 1230 - 商务部公布4月商品贸易收支初值 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期、三个月和六个月期国库券。 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030 - 美联储公布一周资产负债表 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)