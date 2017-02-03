投行观点：亚马逊目标价从920美元上调至1,050美元，评级为买进--德意志银行

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/25/2017 七年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/30/2017 四周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 05/30/2017 13周和26周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 06/05/2017 13周和26周期国库券 06/01/2017 06/08/2017
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标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/25/2017 七年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/30/2017 四周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 05/30/2017 13周和26周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 06/05/2017 13周和26周期国库券 06/01/2017 06/08/2017
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数 1230 - 农业部公布一周出口销售数据 1230 - 商务部公布4月商品贸易收支初值 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期、三个月和六个月期国库券。 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030 - 美联储公布一周资产负债表 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.81 -0.12 -0.10 1958596 京东 40.44 -0.28 -0.69 10723830 新浪 100.28 +0.09 +0.09 1338144 搜狐 45.62 -2.92 -6.02 721865 网易 288.61 -2.59 -1.26 1398098 百度 190.63 -1.17 -0.61 2805190 台湾 台湾积体电路