国际油市：亚洲燃料油小涨，但交易商态度仍谨慎

路透新加坡2月3日 - 亚洲燃料油周五小涨，但交易商仍态度谨慎，因2月套利供应稳定可能代表了进一步的下档风险。
交易商表示，市场状况开始稳定下来，此前供应上升的担忧在1月开始左右引发急剧卖盘，当时跨月价差、裂解价差和东西方套利价差都处于数月高位。
380-cst燃料油2月/3月跨月价差合约周五每吨贴水缩减0.25美元，至每吨负0.75美元，但仍大于周一结算价负0.50美元。
新加坡3月180-cst燃料油 亦中止三日跌势，较迪拜原油的贴水缩减至每桶负4.82美元，但仍远低于本周初的贴水3.47美元。
2月180-cst燃料油与布兰特原油间的裂解价差 周五亦回升，从周四的三个月低位每桶负7.15美元，回升至每桶负6.75美元。
在实货市场，较高的交易价值协助收窄现货贴水，380-cst燃料油较新加坡报价贴水缩减至每吨0.32美元，上交易日为每吨贴水0.58美元。
行业消息人士表示，在普氏窗口有现货交易，摩科瑞向壳牌买进2万吨的380-cst燃料油，较新加坡报价贴水0.25美元。(完)
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(编译 戴素萍 审校 张明钧)