美国债市：公债收益率曲线走陡，因美国薪资数据直指通胀压力偏低

* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过，旧金山联储总裁威廉姆斯在周五下午发表鹰派讲话，令公债回 吐在就业报告后录得的大部份涨幅。 威廉姆斯表示，美联储可以在不了解财政政策细节的情况下为今年加 息作准备，因为通胀不断上升，就业市场良好。 指标10年期公债 价格下跌6/32，收益率报2.49%，在就业 报告公布后低见2.43%。 自周三美联储发布较预期温和的政策声明后，市场对3月升息的预期 减弱。周五就业报告出炉后预期进一步降温。 “毋庸置疑，今日的薪资数据排除了联储在3月政策会议上升息的可 能性，”D.A. Davidson固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。“美 联储对薪资增长疲弱忧心忡忡。” 根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现预计，3月升息的机率 仅为9%，低于周四时的18%。 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储应该缓慢升息。 -----------------------1931 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-27/32 (-) 1.209 五年期公债 99-23/32 (-02/32) 1.934 10年期公债 95-24/32 (-06/32) 2.493 30年期公债 95-13/32 (-18/32) 3.113(完)