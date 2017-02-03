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亚洲 | 2017年 2月 4日 星期六 04:56 BJT

美国债市：公债收益率曲线走陡，因美国薪资数据直指通胀压力偏低

* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论
    * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑
    * 财政部下周将标售620亿美元新债

    路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水
准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的
速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。
    
    美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最
大增幅。 
    
    但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。
    
    “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压
力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。
    
    五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1
2月14日来最宽水准。
    
    对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面
临下周新债标售的压力。
    
    美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债
。
    
    不过，旧金山联储总裁威廉姆斯在周五下午发表鹰派讲话，令公债回
吐在就业报告后录得的大部份涨幅。
    
    威廉姆斯表示，美联储可以在不了解财政政策细节的情况下为今年加
息作准备，因为通胀不断上升，就业市场良好。
    
    指标10年期公债 价格下跌6/32，收益率报2.49%，在就业
报告公布后低见2.43%。
    
    自周三美联储发布较预期温和的政策声明后，市场对3月升息的预期
减弱。周五就业报告出炉后预期进一步降温。
        
    “毋庸置疑，今日的薪资数据排除了联储在3月政策会议上升息的可
能性，”D.A. Davidson固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。“美
联储对薪资增长疲弱忧心忡忡。”
    
    根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现预计，3月升息的机率
仅为9%，低于周四时的18%。
    
    芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储应该缓慢升息。
    
    -----------------------1931 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-27/32        (-)     1.209
    五年期公债      99-23/32   (-02/32)     1.934
    10年期公债     95-24/32   (-06/32)     2.493
    30年期公债   　95-13/32   (-18/32)     3.113(完)
    
　　
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