《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月4日

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录

* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 欧元兑美元上涨 (新增收盘表格) 路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新 一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性 的。 美元指数 下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。 这份会议记录是美联储自2015年12月首次升息以来，对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗 示。 在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有 的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。 “会议记录显示美联储将保持谨慎，不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场，”Thin k Markets分析师Naeem Aslam表示。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率仍相当高，为83%，不 过，目前交易商预计，联储今年将再升息两次的机率为46%，低于周二尾盘的约50%