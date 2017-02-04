《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月4日

路透上海2月4日 - 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日同时上调公开市场
逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高，彰显央行紧货
币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。
分析人士认为，此次央行释放货币政策中性转紧信号明显，虽然宏观经济企稳改善过程中基础尚不稳固，
但央行防范金融风险决心毫不动摇，随着一季度末MPA监管新政落地，未来政策宽松幻想已然无存，短期流动
性量价管控仍需仰仗逆回购和MLF等工具。
以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):
时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-)
到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+)
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累计 +3,150
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1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700
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1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100
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1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900
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1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000
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1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950
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注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选
2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。(
完)
(发稿 吴芳；审校 张喜良)