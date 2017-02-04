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亚洲 | 2017年 2月 4日 星期六 10:09 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月4日

路透上海2月4日 - 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日同时上调公开市场
逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高，彰显央行紧货
币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。
    
    分析人士认为，此次央行释放货币政策中性转紧信号明显，虽然宏观经济企稳改善过程中基础尚不稳固，
但央行防范金融风险决心毫不动摇，随着一季度末MPA监管新政落地，未来政策宽松幻想已然无存，短期流动
性量价管控仍需仰仗逆回购和MLF等工具。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +3,150
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/27-2/4           --       --         --        500    1,200       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26           --       --         --     1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22           --       --         --    14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
           
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。(
完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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