中国货币市场：随行就市回购利率开盘跳涨，资金仍宽关注节后到期影响

路透上海2月4日 - 继上日逆回购及SLF利率双双调升后，中国银行间货币市场周六主要回购利率开盘价普遍上行10个基点（bp），但资金面仍宽松无虞。交易员表示，资金价格攀升也算随行就市，在春节后现金逐步回流驰援下，央行公开市场今日亦未操作，流动性整体暂时无恙。

但他们同时指出，央行货币政策释放中性偏紧信号明确，叠加节后逆回购及MLF等到期量偏大，多数机构预计资金面仍易紧难松。

“资金挺宽松的，毕竟今天只有银行上班，交易的成交也不算多，不过今天价格都上来了，变相加息完嘛，(回购利率)开盘直接跳涨10bp,”华北一银行交易员表示。

继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。

中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日，今日为换休工作日。

上述交易员并表示，节后前两周还将会陆续有现金回流补充一定流动性，但是逆回购、TLF(临时流动性便利)、MLF等到期量也巨大，央行又不会太过宽松，资金面仍旧难以太过乐观。

央行周六公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。据此计算，本周净回笼700亿元。 据路透统计，下周公开市场逆回购到期量达6,250亿元。

该交易员并指出，一季度MPA监管将把表外理财纳入考核，部分中小机构和城商行受此影响及限制较大，目前在资金拆借和负债管理方面均倾向缩短久期，以保证先平稳通过考核，一定程度也将对流动性造成扰动。

以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2502 2.1858 +6.44

七天 2.4938 2.5541 -6.03

14天 2.7915 2.7015 +9.00

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 8.0000 10.0200 -202.00

七天 2.0000 0.6650 +133.50

14天 4.3000 1.2100 +309.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.1600 +9.00

七天 2.5000 2.7000 -20.00

14天 3.0000 3.0000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.2571 2.2180 +3.91

七天 2.6480 2.6520 -0.40

三个月 3.9348 3.9175 +1.73