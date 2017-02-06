《中国2017年国债发行中标明细表》--2月6日

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ========================================================================== 2016年 1/18 7 3.1173% 3.14% 3.1943% 200 2.09 第25期续发 ========================================================================== 一期 1/11 5 2.88% 2.90% 2.94% 200 2.26 ========================================================================== 二期 1/18 3 2.77% 2.77% 2.82% 200 2.41 ========================================================================== 合计 1,000 以下为2017年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 加权收益率 边际收益率 发行规模 投标倍数 (天) (亿元) =================================================================== 一期 1/6 91 2.5685% 2.6323% 100 2.44 =================================================================== 二期 1/13 91 2.5145% 2.5511% 80 3.27 =================================================================== 三期 1/13 182 2.5285% 2.5695% 80 3.45 =================================================================== 四期 1/20 91 2.5218% 2.5754% 100 2.75 =================================================================== *五期 2/3 91 2.5921% 2.6974% 100 1.69 =================================================================== 合计 460 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2016年国债发行中标明细表请点选 2015年国债发行中标明细表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。