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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 15:58 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月6日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
  农发行         60            1       *3.3572%      固息增发债    2/7-2/8 
                 50            3       *3.8078%      
                 50            5       *4.0150%
                 50            7       *4.2069%
                 50           10       *4.3015%
                      (2017年第1-5期增发债) 
 *国开行         60            1       周二招标      固息增发债    2/8-2/9 
                 80            5                         
                100           10      
                     (2017年第三期、2016年第18和13期增发债) 
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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