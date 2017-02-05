CFTC报告：COMEX期铜1月31日持仓报告(表)

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年1月31日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(291,702口) 134,989 77,713 50,065 89,428 147,207 274,482 274,985 17,220 16,717 较1月24日变动(未平仓合约：增加20,810口) 6,974 8 6,658 7,204 13,259 20,836 19,925 -26 885 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 46.3 26.6 17.2 30.7 50.5 94.1 94.3 5.9 5.7 各类交易商数量(总计为341家) 141 107 76 46 59 233 210 (完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。