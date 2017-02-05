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市场报道 | 2017年 2月 5日 星期日 14:56 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月31日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年1月31日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(291,702口)
    134,989   77,713   50,065   89,428  147,207  274,482  274,985   17,220  16,717
    
    较1月24日变动(未平仓合约：增加20,810口)
    
      6,974        8    6,658    7,204   13,259   20,836   19,925      -26     885
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       46.3     26.6     17.2     30.7     50.5     94.1     94.3      5.9     5.7
    
    各类交易商数量(总计为341家)
        141      107       76       46       59      233      210
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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