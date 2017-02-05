CFTC报告：NYMEX原油期货1月31日持仓报告(表)

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 30.1 7.5 33.9 31.1 54.4 95.1 95.8 4.9 4.2 各类交易商数量(总计为420家) 155 104 192 103 123 366 342 (完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。