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市场报道 | 2017年 2月 5日 星期日 14:58 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月31日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,181,656口)
    656,710  164,018  739,712  677,456  1186594  2073878  2090324  107,778  91,332 
    
    较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口)
    
     14,309    4,140   -7,679   19,510   30,708   26,140   27,169    3,707   2,678
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.1      7.5     33.9     31.1     54.4     95.1     95.8      4.9     4.2
    
    各类交易商数量(总计为420家)
        155      104      192      103      123      366      342
    (完)   
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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