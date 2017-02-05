金砖国家：2月3日股汇市收盘纵览

路透2月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月3日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.4%，报918.87点。
中国股市：沪综指缩量收跌结束五连阳，受长假期间外盘下跌影响
中国汇市：美元回调人民币微收升，货币政策收紧或有助于维稳汇率
香港股市：连续第四日下跌，因中国意外出台政策收紧流动性
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.58%，报64,953.932点，受助于市场对风险资产的胃纳。
巴西汇市：拉美货币上涨，此前美国数据显示1月薪资仍接近持平，降低未来几个月美国联邦储备理事会(美联储/FED)快速升息的预期。雷亚尔兑美元 收报3.1230/35，上日收报3.1204/19。
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南非股市：股市受矿业企业拖累，该板块部分受金属价格下挫打压。指标Top-40指数 收盘下跌0.97%，报45,417.57点；大盘综合指数 收盘下跌0.86%，报52,265.16点。
南非汇市：兰特涨1.2%，因美国薪资增长疲软降低升息机率
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印度股市：收盘基本持平，央行下周召开会议之前情绪谨慎。不过股指连续第二周录得涨幅，旨在加速经济增长的联邦预算提振人气。BSE指数 收盘上涨0.05%，报28,240.52点；NSE指数 收盘上涨0.08%，报8,740.95点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.31，上日收报67.37。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.62%，报1,190.4点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.6%，报611.68点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.78%，报58.9625；卢布兑欧元 升值0.56%，报63.585。(完)
(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)