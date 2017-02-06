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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 10:45 BJT

澳洲数据：第四季度零售销售触及两年高位，但12月销售意外下滑

路透悉尼2月6日 - 澳洲零售实现两年最好季度表现，这一迹象表明经济或已避免了25年来首次衰退的局面，但购物者在圣诞假日期间比较节俭。

周一公布的澳洲统计局数据显示，截至12月底季度的零售销售与预期升幅0.9%相符，7-9月季度为持平。

零售对澳洲1.6万亿澳元的年度经济产出贡献约17%，是仅次于医疗业的第二大雇主。

澳洲12月当季国内生产总值(GDP)数据将于3月1日公布，分析师普遍预计经济已从7-9月期间意外萎缩的状态中恢复。
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