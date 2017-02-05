美国金融：特朗普下令检讨银行业监管规定，包括多德-弗兰克法案

路透华盛顿2月3日 - 美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨。这一行动招致民主党人的抨击，称他的命令缺乏实质内容，而且完全与华尔街银行家站在一起。

尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管，因而推高了银行股。道琼美国银行股指数 当日收高2.6%。

特朗普在周五白宫与美国商界领袖的一次讨论会上表示，政府预计“将大量删减多德-弗兰克法案”。与会者中包括摩根大通 的执行长迪蒙(Jamie Dimon)。

前美国众议院金融服务委员会主席弗兰克表示，将要牵涉的事情远比发布一条命令多得多。弗兰克是2010年多德-弗兰克华尔街改革法案的作者之一，这项法律提高对银行业的资本金要求，通过“沃克尔规则”来限制银行业的交易，并成立消费者金融保护局(CFPB)来防止掠夺式贷款(predatory lending)。

“(特朗普)无法抛开国会对金融改革法案做任何实质性的修改，”弗兰克对路透表示。

特朗普以及其他批评多德-弗兰克法案的人士表示，这些监管规定妨碍了放贷。他在周五与执行长们的会面中说，“有很多人，很多我的朋友，经营着很不错的企业，却借不到钱...因为多德-弗兰克法规的缘故，银行就是不让他们借钱。”(完)