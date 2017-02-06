《香港报摘》--经济日报2月6日

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
**头版头条**
--瑞信亚太区私人银行高级顾问陶冬明言，贸易保护主义短綫对中国一定有害，而特朗普的进取作风，令他对短期内地经济改观至审慎。
**其他**
--国泰君安国际 副行政总裁兼企业融资及股票资本市场部主管王冬青接受本报访问时指出，香港新股市场需要借助“北水”作活化，冀有日推出新股通催旺市场。
--嘉华国际 宣布，与中银香港 、恒生 、滙丰等15间银行落实总额80亿港元的五年期贷款，用于再融资及额外财务资源，年利率为HIBOR（香港银行同业拆息）加92基点。
--综合四大地产代理数据，过去的周六、日成交量均按周回升，皆因前一个星期适逢大年初一和初二交投量处极低位，对比之下出现交投倍升现象。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。