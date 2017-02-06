《香港报摘》--经济日报2月6日

**头版头条**

--瑞信亚太区私人银行高级顾问陶冬明言，贸易保护主义短綫对中国一定有害，而特朗普的进取作风，令他对短期内地经济改观至审慎。

**其他**

--国泰君安国际 副行政总裁兼企业融资及股票资本市场部主管王冬青接受本报访问时指出，香港新股市场需要借助“北水”作活化，冀有日推出新股通催旺市场。

--嘉华国际 宣布，与中银香港 、恒生 、滙丰等15间银行落实总额80亿港元的五年期贷款，用于再融资及额外财务资源，年利率为HIBOR（香港银行同业拆息）加92基点。

--综合四大地产代理数据，过去的周六、日成交量均按周回升，皆因前一个星期适逢大年初一和初二交投量处极低位，对比之下出现交投倍升现象。（完）

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