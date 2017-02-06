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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 08:39 BJT

《中国重要政经日程》--2月6日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

2月6日（周一）

*--10:00 国新办举行新闻发布会，中央农村工作领导小组副组长唐仁健，中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊解读《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》有关情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

2月8日（周三）

*--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。

2月15日（周三）

--中国经济50人论坛2017年年会召开。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

5月14日（周日）

--至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校)
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