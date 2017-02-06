《香港报摘》--信报2月6日

**头版头条**

--美国总统特朗普上周五签署行政指令铺路放宽当地金融监管，刺激欧美银行股急涨，道指 重越两万点大关；在美上市的港股预托证券（ADR）造好。

**其他**

--财经事务及库务局局长陈家强发表网志指出，特朗普主张减少对金融机构的监管，有意放宽对银行进行投资的限制，须关注此举对香港金融市场风险的影响。

--临时保险业监管局主席郑慕智透露，希望于春节假期后能拍板决定保监局行政总裁人选及未来办公室选址，并估计独立保监局可于6月初接手现时保监处的规管职能。

--上任只有四个月的金沙中国 财务总监罗卓坚上月突然辞职，该公司至今未有透露新任财务总监人选，以及何时会填补空缺。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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