《香港报摘》--信报2月6日

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
**头版头条**
--美国总统特朗普上周五签署行政指令铺路放宽当地金融监管，刺激欧美银行股急涨，道指 重越两万点大关；在美上市的港股预托证券（ADR）造好。
**其他**
--财经事务及库务局局长陈家强发表网志指出，特朗普主张减少对金融机构的监管，有意放宽对银行进行投资的限制，须关注此举对香港金融市场风险的影响。
--临时保险业监管局主席郑慕智透露，希望于春节假期后能拍板决定保监局行政总裁人选及未来办公室选址，并估计独立保监局可于6月初接手现时保监处的规管职能。
--上任只有四个月的金沙中国 财务总监罗卓坚上月突然辞职，该公司至今未有透露新任财务总监人选，以及何时会填补空缺。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。