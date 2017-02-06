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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月6日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7581港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收高186.55点，或0.94%，报20,071.46
点。受就业数据和银行股大涨带动。    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            125.740  -0.02    5882      9.755         0.15
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            12.900   -3.73    11662     4.003         -0.17
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            56.460   -0.81    189994    87.604        0.75
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.840   1.47     45795     21.474        0.35
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            78.120   -0.50    9053      6.061         0.34
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            79.930   -0.60    10908     6.201         0.50
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            42.780   0.75     6750675   66.378        0.88
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.640   -0.25    13739     3.696         0.98
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.940   -0.17    44858     9.263         0.58
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.510    -3.35    17346     5.826         -1.58
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            25.520   -0.70    11075     4.950         -0.01
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.270   -0.14    3622      4.386         0.61
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            25.360   1.12     654       3.935         0.38
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.910    1.02     21314     1.072         -89.92
           >                                                             
 
    （完）
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