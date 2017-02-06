《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月6日

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7581港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高186.55点，或0.94%，报20,071.46 点。受就业数据和银行股大涨带动。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 125.740 -0.02 5882 9.755 0.15 > 中国铝业 <2600.HK 12.900 -3.73 11662 4.003 -0.17 > 中国移动 <0941.HK 56.460 -0.81 189994 87.604 0.75 > 中国人寿 <2628.HK 13.840 1.47 45795 21.474 0.35 > 中石油 <0857.HK 78.120 -0.50 9053 6.061 0.34 > 中石化 <0386.HK 79.930 -0.60 10908 6.201 0.50 > 汇丰控股 <0005.HK 42.780 0.75 6750675 66.378 0.88 > 中电信 <0728.HK 47.640 -0.25 13739 3.696 0.98 > 中国联通 <0762.HK 11.940 -0.17 44858 9.263 0.58 > 兖州煤业 <1171.HK 7.510 -3.35 17346 5.826 -1.58 > 华能国际 <0902.HK 25.520 -0.70 11075 4.950 -0.01 > 南方航空 <1055.HK 28.270 -0.14 3622 4.386 0.61 > 东方航空 <0670.HK 25.360 1.12 654 3.935 0.38 > 中芯国际 <0981.HK 6.910 1.02 21314 1.072 -89.92 > （完）
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。