《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月6日

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
*工商时报：
--行政院扩大内需加强投资台湾计画方案接近收尾阶段，行政院长林全周二将亲自检验轨道建设计画，决定高铁是否自高雄延长至屏东。目前扩大投资有轨道、绿能、水环境、数位等四大面向，总投资规模逼近8,000亿-1兆(万亿)台币。倘若计画可行，据悉，府方较倾向编列四年特别预算方式筹措财源。
--海基会举办大陆台商春节联谊，总统蔡英文出席，台企联荣誉会长郭山辉转述，蔡英文透露下半年可能会视时机宣示新的两岸政策。
--合库银行已在农历年前取得两大展获，正式收到金管会核准设立澳洲第二家分行墨尔本分行，及柬埔寨金边市中心支行的核准函。据合库内部规划，预定本季正式向澳洲、柬埔寨两国监管单位递件申请，合库银行的海外据点在今年内可望突破20家大关。
*经济日报：
--行政、立法协调会报今天将讨论产业创新条例修正案，为扶植新创事业、促进投资，将提供三大租税诱因，包括天使投资人享有投资扣除额、符条件的有限合伙组织免营所税，及创作人技术入股可适用缓课税。
--陆客团来台人数缩减，自由行陆客也较去年520前减少，但为释出善意、持续吸引陆客来台，交通部有意放宽自由行限制，包括每日5,000人增至6,000人，停留天数从15天延长至30天，并降低自由行来台的财力证明等。观光局放宽自由行的建议书已提交给内政部移民署，预估今年上半年有望正式施行。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。