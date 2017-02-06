《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月6日

--合库银行已在农历年前取得两大展获，正式收到金管会核准设立澳洲第二家分行墨尔本分行，及柬埔寨金边市中心支行的核准函。据合库内部规划，预定本季正式向澳洲、柬埔寨两国监管单位递件申请，合库银行的海外据点在今年内可望突破20家大关。

--行政、立法协调会报今天将讨论产业创新条例修正案，为扶植新创事业、促进投资，将提供三大租税诱因，包括天使投资人享有投资扣除额、符条件的有限合伙组织免营所税，及创作人技术入股可适用缓课税。

--陆客团来台人数缩减，自由行陆客也较去年520前减少，但为释出善意、持续吸引陆客来台，交通部有意放宽自由行限制，包括每日5,000人增至6,000人，停留天数从15天延长至30天，并降低自由行来台的财力证明等。观光局放宽自由行的建议书已提交给内政部移民署，预估今年上半年有望正式施行。(完)