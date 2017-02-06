《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
**上海证券报**
--记者近日从知情人士处获悉，上海将在本月召开一年一度的国资国企改革大会，部署新一轮国资国企深化改革工作。目前，上海国资系统正对2017年工作要点作准备。
--重庆市多部门联合发出通知，要求从2月1日起抵押房地产不得用于预售，预售商品房不得用于抵押。
--中证中小投资者服务中心近日向持股行权试点辖区内的国光电器 、黑牛食品 、隆平高科 、中技控股 等四家上市公司发出建议函，要求其改正《公司章程》中存在的增加股东义务和限制股东权利等一系列不正当条款。
**证券时报**
--记者日前获悉，最高人民检察院要求，2017年全国检察机关要严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，加大对证券期货领域新型犯罪打击力度。
--工信部发布《关于做好甲醇汽车试点验收准备工作的通知》，要求已完成试点运营工作的上海、长治、西安、宝鸡、榆林等城市于今年3月底前向所在地省级工业和信息化主管部门正式提出验收申请；其他试点城市需在完成试点运营工作后1个月内，向所在地省级工业和信息化主管部门提交正式验收申请。
**21世纪经济报 道**
--国务院办公厅日前印发《生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案》，提出按照保留险种、保障待遇、统一管理、降低成本的思路，在河北省邯郸市等12个城市开展两项保险合并实施试点。试点在2017年6月底前启动，试点期限为一年左右。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。