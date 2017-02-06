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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日

**上海证券报**

--记者近日从知情人士处获悉，上海将在本月召开一年一度的国资国企改革大会，部署新一轮国资国企深化改革工作。目前，上海国资系统正对2017年工作要点作准备。

--重庆市多部门联合发出通知，要求从2月1日起抵押房地产不得用于预售，预售商品房不得用于抵押。

--中证中小投资者服务中心近日向持股行权试点辖区内的国光电器 、黑牛食品 、隆平高科 、中技控股 等四家上市公司发出建议函，要求其改正《公司章程》中存在的增加股东义务和限制股东权利等一系列不正当条款。

**证券时报**

--记者日前获悉，最高人民检察院要求，2017年全国检察机关要严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，加大对证券期货领域新型犯罪打击力度。

--工信部发布《关于做好甲醇汽车试点验收准备工作的通知》，要求已完成试点运营工作的上海、长治、西安、宝鸡、榆林等城市于今年3月底前向所在地省级工业和信息化主管部门正式提出验收申请；其他试点城市需在完成试点运营工作后1个月内，向所在地省级工业和信息化主管部门提交正式验收申请。

**21世纪经济报 道**

--国务院办公厅日前印发《生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案》，提出按照保留险种、保障待遇、统一管理、降低成本的思路，在河北省邯郸市等12个城市开展两项保险合并实施试点。试点在2017年6月底前启动，试点期限为一年左右。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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