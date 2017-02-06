《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：深入推进农业供给侧结构性改革，培育发展新动能--一号文件

中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

--中国数据：1月服务业PMI轻微放缓至53.1，经营活动与新业务稳健增长--财新

相较中国1月官方和财新制造业PMI的双双回落，当月服务业PMI则呈现出一升一降态势。财新1月中国服务业PMI录得53.1，仅略低于去年12月创下的17个月最高纪录53.4，显示服务业活动有进一步实质扩张，经营活动与新业务皆稳健增长。

--中国央行：NAFMII应提供相关决策支持，配合完善债市杠杆监管--副行长

中国央行副行长潘功胜日前在银行间市场交易商协会（NAFMII）调研时表示，交易商协会应持续加强市场宏观审慎管理，做好市场运行监测研究工作，提供相关决策支持，配合完善债券市场杠杆监管，继续提高宏观审慎管理水平。

--表格：台湾1月末外汇存底为4,365.89亿美元，月增0.55%--央行

台湾央行公布，1月末外汇存底为4,365.89亿美元，较上月增0. 55%或23.85亿美元。央行表示，外汇存底增加主因外汇存底投资运用收益增加。

【金融】

--中国经济：对重点金融领域苗头性问题不能掉以轻心，保持动态监控--人民日报

人民日报刊登评论文章称，防风险重在未雨绸缪，防控资产泡沫，是防风险的关键一环，对重点金融领域的一些苗头性问题不能掉以轻心，需要保持动态监控，把握趋势，前瞻性排查有可能成为“导火索”和“引爆点”的风险隐患，下决心处置一批风险点，为经济运行及时“排雷”。

--中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载

中国证券报报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购操作连续第二日暂停，单日净回笼1,500亿元

中国央行公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续第二日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,500亿元人民币。

--中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。

--新债招标：中国农发行五年增发债收益率4.0150%，10年4.3015%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的五年、七年和10年期固息增发债，中标收益率分别为4.0150%，4.2069%和4.3015%，投标倍数为3.44倍、2.16倍和2.52倍。

--中国货币市场：短期资金宽松回购利率变化不大，连续净回笼下料趋收敛

中国银行间市场资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。

--中国债市动态：期货向好但现券收益率小涨，偏弱情绪未有改善

日前明显下挫的国债期货出现反弹，但中国银行间债市主要利率债收益率震荡小涨，显示公开市场逆回购利率上调等冲击过后，偏弱情绪未有改善；另外，短期流动性尚可，利率互换(IRS)稍降。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅反弹，机构尝试做多贬值压力料续缓和

人民币兑美元即期早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。

--中国外汇：加强对银行等机构检查，严厉打击外汇违法违规--外管局官员

中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至94.03

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升农业股领涨，资金回流带动大盘企稳

中国股市沪综指放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。

--中国期市：螺纹钢和铁矿石期货下跌，尽管经济出现正面迹象

中国螺纹钢及铁矿石期货续跌，尽管中国服务业和制造业出现成长的正面迹象，投资人目前正在消化上周短期利率意外上调的影响。

--香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。

--香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，腾讯控股旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。

--美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照

摩根大通表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。

--美国个股：中国阿里巴巴集团澳新总部开幕，欲从全球需求升温中获益

中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。 (完)