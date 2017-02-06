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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 08:48 BJT

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至94.03

路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为95.26和95.43，较前周分别下跌0.31%和上涨0.08%，较2014年底则分别下跌4.74%和下跌4.57%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期 涨0.06%，而美元指数 上周下跌0.51%，因美国薪资增长低于预期，可能促使美联储在今年升息方面不那么积极；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌9.75%，而美元指数则累计上涨10.63%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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