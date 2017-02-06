《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
**明报**
--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。
--原定于今日挂牌的创业板新股--香港塑型功能内衣零售商心心芭迪贝伊 在上周五突然宣布延迟上市，公司解释是要“因应监管机构就创业板上市规则第11.23条规定作出查询”，分析认为可能与近期证监关注创板“围飞”（由相熟投资者认购）疯炒有关。
**星岛日报**
--共同汇报标准今年起正式在港实施，据了解，今后凡信用卡户口内的正结余超出39万港元，并持续超过50天，银行有权将超额正结余退回给客户。
--由盈信 分拆上市的安保工程 ，其行政总裁为行政会议成员叶国谦之子叶亦楠；对于叶国谦同时是盈信独立非执行董事、叶亦楠否认有利益冲突。
**苹果日报**
--银行界人士指出，由于很多内地企业难以滙款至境外偿还外债，中资企业于海外子公司难靠母企打钱出外还债，其境外贷款到期后多予以续期再融资，但美息及对冲费用趋升，均令外币借贷成本增加；加上内地信贷开始收紧，故香港美元融资活动有回升迹象。
--承接猴年旺市，三个新盘共1,557伙单位部署推出发售，当中嘉华国际 旗下“嘉汇”首个启德开售的“限量”项目销售步速加快。
**东方日报**
--恒生银行 执行董事冯孝忠估计，“ETF通”开通两至三年后，香港ETF市场规模有望扩大三至五成。
--微创医疗 预期截至去年底止年度扭亏为盈，将录得不少于1,000万美元纯利，主因心血管介入产品分部业务于中国市场收益显着增长等因素所致。
**文汇报**
--当年曾有份推动创业板诞生的六福金融主席许照中认为，若今时今日又为了要让同股不同权的公司上市，成立一个新板市场，结果很可能重演创业板当年的困境，因为港股的大市成交异常低迷，难以吸引大量有关公司回流。
--据中国银联统计显示，2017年春节假日银联网络交易金额超过四千亿元人民币，随着出境旅游人数增加，银联的境外交易笔数同比大增四成，增速明显高于国内。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。