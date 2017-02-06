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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 08:45 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日

**明报**

--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。

--原定于今日挂牌的创业板新股--香港塑型功能内衣零售商心心芭迪贝伊 在上周五突然宣布延迟上市，公司解释是要“因应监管机构就创业板上市规则第11.23条规定作出查询”，分析认为可能与近期证监关注创板“围飞”（由相熟投资者认购）疯炒有关。

**星岛日报**

--共同汇报标准今年起正式在港实施，据了解，今后凡信用卡户口内的正结余超出39万港元，并持续超过50天，银行有权将超额正结余退回给客户。

--由盈信 分拆上市的安保工程 ，其行政总裁为行政会议成员叶国谦之子叶亦楠；对于叶国谦同时是盈信独立非执行董事、叶亦楠否认有利益冲突。

**苹果日报**

--银行界人士指出，由于很多内地企业难以滙款至境外偿还外债，中资企业于海外子公司难靠母企打钱出外还债，其境外贷款到期后多予以续期再融资，但美息及对冲费用趋升，均令外币借贷成本增加；加上内地信贷开始收紧，故香港美元融资活动有回升迹象。

--承接猴年旺市，三个新盘共1,557伙单位部署推出发售，当中嘉华国际 旗下“嘉汇”首个启德开售的“限量”项目销售步速加快。

**东方日报**

--恒生银行 执行董事冯孝忠估计，“ETF通”开通两至三年后，香港ETF市场规模有望扩大三至五成。

--微创医疗 预期截至去年底止年度扭亏为盈，将录得不少于1,000万美元纯利，主因心血管介入产品分部业务于中国市场收益显着增长等因素所致。

**文汇报**

--当年曾有份推动创业板诞生的六福金融主席许照中认为，若今时今日又为了要让同股不同权的公司上市，成立一个新板市场，结果很可能重演创业板当年的困境，因为港股的大市成交异常低迷，难以吸引大量有关公司回流。

--据中国银联统计显示，2017年春节假日银联网络交易金额超过四千亿元人民币，随着出境旅游人数增加，银联的境外交易笔数同比大增四成，增速明显高于国内。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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