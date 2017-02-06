基金产业：股票和公司债过去一周吸引更多资金流入--美银美林

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透伦敦2月3日 - 美银美林周五公布的数据显示，全球投资人在过去一周向股票、公司债和新兴市场投入了更多资金，表明他们并未对特朗普式通胀(Trumpflation)失去信心。
在11月8日美国大选后，对新总统特朗普将实施引发通货再膨胀的财政政策的预期大幅提振了美元。
但美元的涨势近来暂停，因市场对特朗普的保护主义政策、移民限制和他近来对中国、德国和日本操纵汇率的指控感到担忧。
美国股市上月触及纪录高点，但之后未能进一步上涨。
美银美林称，“虽然价格走势表明，市场对特朗普政策的反应已出现疲劳，但大选后的资本流动趋势并未显示出任何大规模逆转。”美银美林跟踪了截至周三当周的资本流动数据。
该行称，债券基金获得115亿美元资金流入，为七个月以来的最大单周流入规模；流入股市基金的资金为127亿美元，为七周以来最大。
该银行还称，所有主要地区股票都吸引到新资金流入，美国股票基金吸引到78亿美元，为七周以来最大单周流入规模，新兴股市吸引14亿美元，为2016年10月以来最高。
数据显示，自大选以来，流入美国股票基金的资金已超过650亿美元。
债券方面，投资者也关注可能从增长/通胀上升中受益的板块。例如，垃圾级债券在过去10周中有九周录得资金流入，最新一周流入22亿美元；投资级债券获得53亿美元资金流入，为连续第六周录得资金流入。
虽然政府债券基金出现资金流出，但通胀保值债券(TIPS)基金连续第八周录得资金流入。新兴债券也继续受益，流入17亿美元资金。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。