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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 09:57 BJT

基金产业：股票和公司债过去一周吸引更多资金流入--美银美林

路透伦敦2月3日 - 美银美林周五公布的数据显示，全球投资人在过去一周向股票、公司债和新兴市场投入了更多资金，表明他们并未对特朗普式通胀(Trumpflation)失去信心。

在11月8日美国大选后，对新总统特朗普将实施引发通货再膨胀的财政政策的预期大幅提振了美元。

但美元的涨势近来暂停，因市场对特朗普的保护主义政策、移民限制和他近来对中国、德国和日本操纵汇率的指控感到担忧。

美国股市上月触及纪录高点，但之后未能进一步上涨。

美银美林称，“虽然价格走势表明，市场对特朗普政策的反应已出现疲劳，但大选后的资本流动趋势并未显示出任何大规模逆转。”美银美林跟踪了截至周三当周的资本流动数据。

该行称，债券基金获得115亿美元资金流入，为七个月以来的最大单周流入规模；流入股市基金的资金为127亿美元，为七周以来最大。

该银行还称，所有主要地区股票都吸引到新资金流入，美国股票基金吸引到78亿美元，为七周以来最大单周流入规模，新兴股市吸引14亿美元，为2016年10月以来最高。

数据显示，自大选以来，流入美国股票基金的资金已超过650亿美元。

债券方面，投资者也关注可能从增长/通胀上升中受益的板块。例如，垃圾级债券在过去10周中有九周录得资金流入，最新一周流入22亿美元；投资级债券获得53亿美元资金流入，为连续第六周录得资金流入。

虽然政府债券基金出现资金流出，但通胀保值债券(TIPS)基金连续第八周录得资金流入。新兴债券也继续受益，流入17亿美元资金。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
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