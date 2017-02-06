版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 7日 星期二 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--2月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值
    
    2月7日(二)
     --  中国官方外汇储备(万亿美元)                  1月        --         3.011
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 1月      +0.8%        +1.0%
    0330 澳洲央行公布利率决定                        1月      1.50%        1.50%
    0645 瑞士消费者信心指数                       第一季        --          负13
    0700 德国工业生产(较前月)                       12月      +0.3%        +0.4%
    0745 法国预算收支(亿欧元)                       12月        --       赤字933
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                     12月        --        赤字23
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)             12月        --      逆差43.8
              进口(亿欧元)                                      --        431.88
              出口(亿欧元)                                      --        388.11
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 1月       持平        +1.7%
                            (较上年同期)    截至1月的三个月   +6.0%        +6.5%
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                   12月    逆差450      逆差452
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                     12月      -4.0%        -0.1%
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                     12月    顺差3.5      顺差5.3
               出口(亿加元)                                     --         456.1
               进口(亿加元)                                     --         450.9
    1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)               1月        --          49.4
                   经季节调整PMI                                --          60.8
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                  12月      556.8        552.2
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                     12月    增加200    增加245.3
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                1月        --         +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           12月  盈余12,945  盈余14,155
    2350 日本外汇储备(亿美元)                        1月        --        12,169
   
    2月7-15日
    0930 英国抵押贷款利率                            1月        --          4.3%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值       预估值

    2月6日(一)
    
    0000 日本加班工资                               12月       -1.9%        -- 
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                         1月       +4.0%        -- 
    0030 澳洲零售销售(较前月)                       12月       -0.1%      +0.3%
    0030 澳洲零售贸易(较前季)                     第四季       +0.9%      +0.9%
    0145 中国财新服务业PMI                           1月        53.1        -- 
    0700 德国工业订单(较前月)                       12月       +5.2%      +0.5%
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                  2月      正17.4     正17.4
    1500 美国就业趋势指数                            1月      130.04        -- 
    2230 澳洲AIG建筑业指数                           1月        47.7        --
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/；审校 汪红英)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐