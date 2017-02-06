主要国家经济指标预测--2月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月7日(二)
-- 中国官方外汇储备(万亿美元) 1月 -- 3.011
0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 1月 +0.8% +1.0%
0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50%
0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负13
0700 德国工业生产(较前月) 12月 +0.3% +0.4%
0745 法国预算收支(亿欧元) 12月 -- 赤字933
0745 法国经常帐收支(亿欧元) 12月 -- 赤字23
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差43.8
进口(亿欧元) -- 431.88
出口(亿欧元) -- 388.11
0830 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 持平 +1.7%
(较上年同期) 截至1月的三个月 +6.0% +6.5%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452
1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差3.5 顺差5.3
出口(亿加元) -- 456.1
进口(亿加元) -- 450.9
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 49.4
经季节调整PMI -- 60.8
1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 12月 556.8 552.2
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加200 增加245.3
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6%
2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155
2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169
2月7-15日
0930 英国抵押贷款利率 1月 -- 4.3%
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
2月6日(一)
0000 日本加班工资 12月 -1.9% --
0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 +4.0% --
0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 -0.1% +0.3%
0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% +0.9%
0145 中国财新服务业PMI 1月 53.1 --
0700 德国工业订单(较前月) 12月 +5.2% +0.5%
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 正17.4 正17.4
1500 美国就业趋势指数 1月 130.04 --
2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 47.7 --
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 杜明霞/；审校 汪红英)