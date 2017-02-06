港报财经评论：老特无法无天，如股市兴奋剂--信报2月6日

老特无法无天 如股市兴奋剂/ 习广思

总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。

老特上任以来诸多动作，明显要摧毁老祖宗的三权分立，实行行政主导，一党独大。上周五，美国华盛顿州西区联邦地方法院法官James Robart裁决，暂缓执行老特签署禁止7个穆斯林国家公民入境的行政命令，裁决适用全国。老特使出他最大杀伤力的武器Twitter，大兴问罪之师，称James Robart是「所谓法官」（so-called judge），岂可挑战他保家衞国的权力，藐视之情溢于言表，白宫自不言助拳，发出正式声明炮轰这个大法官，司法部周末已急急入禀上级法院提出上诉，再唔得就打到上最高法院。执笔时，外电报道第九巡回上诉法院（即James Robart的上司）亦快手快脚否决了司法部的上诉，老特政府与司法部门的恶斗应还未完。不过，他提名的最高法院大法官戈萨奇（Neil Gorsuch），日后在国会的任命质询中不会好过，民主党及自由派人士都担心政治制度失去制衡。

老特想一权独大之心路人皆见，他的经济政策大马仔科恩（Gary Cohn）日前接受《华尔街日报》访问时抛出「人事就是政策」（personnel is policy）的金句，他提出除了撤换现任消费者金融保障局负责人外，还提到联储局负责银行监管的副主席空缺须尽快填补。大家可以预期，其他监管部门的阿头亦会陆续由老特信得过的人出掌，联储局主席耶伦（Janet Yellen）到明年够钟起身，老特自然又会安插自己友，况且新任财长努钦（Steven Mnuchin）亦是前高盛高层，日后政府财金官员可说是高盛帮当道，同声同气。法未废，执法会先走样，例如每年的银行压力测试可以松手啲，自营买卖限制的定义可以放宽啲，这里松一点，那里松一点，就等于盈利增加，股东资金回报率回升，宾架开始幻想返回海啸前的美好时光。

睇番吓估值，高盛2007年的市账率是2.8倍，今日是1.3倍，同样大笨象滙控 当年是1.8倍， 今日是0.9倍，若宾架们的梦想成真，银行资本比率要求放宽，自营买卖可以恢复，毋须请咁多律师睇住运作，销售部门可以尽情推销各式各样的创新产品，则今天的估值可说是超笋价。

老特的行政命令排山倒海而来，但民望就掉转头走，CNN/ORC International的民意调查显示，不满他的受访者升至53%，同意他的跌至44%；老特在海外也燃点了不少火头，今期德国《明镜周刊》的封面插图就十分之抵死，一个外形似老特的人一只手持利刀，一只手拿着被割下的美国自由神像头颅，象征自由民主死在他手中。

老特一伙已逼上梁山，前路只有一条，就是迎难而上，一切行政主导，全面落实政纲。计时间，本月佢仲有一场大龙凤，就系发表下个财政年度的预算大纲，减税及增加基建开支应该少不免，国会会批几多则是后话，股民听完睇完可能又会兴奋，冇计，老特仲劲过习大大，美股日日都系政策市，幻想与估值你拣哪边呢？

周五美国公布的12月份新增非农业职位达22.7万个，远比市场预期的17.5万个高，美滙指数先升后回，落番100楼下，因薪酬增幅差过预期。影响美元的因素之一是息差，可见美德10年期国债的息差去年底由高位回落，近期横行发展，令美元失去了上升动力，其实欧日的经济及通胀与美国比较都有收窄趋势，老特11月8日大选胜出后对美债息及美元的刺激作用暂告一段落，股市则见回升，股票是一个讲故仔的市场，幻想多多正是引人入胜之处，债市及滙市则较均真，数据系点、经济系点，跟住走。总之，美元唔系大强势，港股都会冇咁惊。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘