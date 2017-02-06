港报财经评论：老特无法无天，如股市兴奋剂--信报2月6日

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
老特无法无天 如股市兴奋剂/ 习广思
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。
老特上任以来诸多动作，明显要摧毁老祖宗的三权分立，实行行政主导，一党独大。上周五，美国华盛顿州西区联邦地方法院法官James Robart裁决，暂缓执行老特签署禁止7个穆斯林国家公民入境的行政命令，裁决适用全国。老特使出他最大杀伤力的武器Twitter，大兴问罪之师，称James Robart是「所谓法官」（so-called judge），岂可挑战他保家衞国的权力，藐视之情溢于言表，白宫自不言助拳，发出正式声明炮轰这个大法官，司法部周末已急急入禀上级法院提出上诉，再唔得就打到上最高法院。执笔时，外电报道第九巡回上诉法院（即James Robart的上司）亦快手快脚否决了司法部的上诉，老特政府与司法部门的恶斗应还未完。不过，他提名的最高法院大法官戈萨奇（Neil Gorsuch），日后在国会的任命质询中不会好过，民主党及自由派人士都担心政治制度失去制衡。
老特想一权独大之心路人皆见，他的经济政策大马仔科恩（Gary Cohn）日前接受《华尔街日报》访问时抛出「人事就是政策」（personnel is policy）的金句，他提出除了撤换现任消费者金融保障局负责人外，还提到联储局负责银行监管的副主席空缺须尽快填补。大家可以预期，其他监管部门的阿头亦会陆续由老特信得过的人出掌，联储局主席耶伦（Janet Yellen）到明年够钟起身，老特自然又会安插自己友，况且新任财长努钦（Steven Mnuchin）亦是前高盛高层，日后政府财金官员可说是高盛帮当道，同声同气。法未废，执法会先走样，例如每年的银行压力测试可以松手啲，自营买卖限制的定义可以放宽啲，这里松一点，那里松一点，就等于盈利增加，股东资金回报率回升，宾架开始幻想返回海啸前的美好时光。
睇番吓估值，高盛2007年的市账率是2.8倍，今日是1.3倍，同样大笨象滙控 当年是1.8倍， 今日是0.9倍，若宾架们的梦想成真，银行资本比率要求放宽，自营买卖可以恢复，毋须请咁多律师睇住运作，销售部门可以尽情推销各式各样的创新产品，则今天的估值可说是超笋价。
老特的行政命令排山倒海而来，但民望就掉转头走，CNN/ORC International的民意调查显示，不满他的受访者升至53%，同意他的跌至44%；老特在海外也燃点了不少火头，今期德国《明镜周刊》的封面插图就十分之抵死，一个外形似老特的人一只手持利刀，一只手拿着被割下的美国自由神像头颅，象征自由民主死在他手中。
老特一伙已逼上梁山，前路只有一条，就是迎难而上，一切行政主导，全面落实政纲。计时间，本月佢仲有一场大龙凤，就系发表下个财政年度的预算大纲，减税及增加基建开支应该少不免，国会会批几多则是后话，股民听完睇完可能又会兴奋，冇计，老特仲劲过习大大，美股日日都系政策市，幻想与估值你拣哪边呢？
周五美国公布的12月份新增非农业职位达22.7万个，远比市场预期的17.5万个高，美滙指数先升后回，落番100楼下，因薪酬增幅差过预期。影响美元的因素之一是息差，可见美德10年期国债的息差去年底由高位回落，近期横行发展，令美元失去了上升动力，其实欧日的经济及通胀与美国比较都有收窄趋势，老特11月8日大选胜出后对美债息及美元的刺激作用暂告一段落，股市则见回升，股票是一个讲故仔的市场，幻想多多正是引人入胜之处，债市及滙市则较均真，数据系点、经济系点，跟住走。总之，美元唔系大强势，港股都会冇咁惊。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍)
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。