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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 09:06 BJT

《全球汇市》美元处于守势，因美国薪资增长数据令人失望

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0782  1.0781  +0.01  +2.56  1.0513
    美元/日圆            112.27  112.70  -0.38  -3.94  116.87
    欧元/日圆         121.09  121.49  -0.33  -1.66  123.14
    美元/瑞郎            0.9917  0.9924  -0.07  -2.56  1.0178
    英镑/美元            1.2491  1.2485  +0.05  +1.26  1.2336
    美元/加元            1.3018  1.3022  -0.03  -3.07  1.3430
    美元/离岸人民币      6.7988  6.8003  -0.02  -2.49  6.9726
    澳元/美元            0.7668  0.7683  -0.20  +6.28  0.7215
    新西兰元/美元        0.7318  0.7315  +0.04  +5.43  0.6941
    澳元/日圆         86.120  86.590  -0.54  +2.13  84.320
    新西兰元/日圆     82.210  82.440  -0.28  +1.28  81.170
    英镑/日圆         140.29  140.66  -0.26  -2.59  144.02
    澳元/新西兰元     1.0474  1.0502  -0.27  +0.88  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 王兴亚/许娜/汪红英/侯雪苹；审校 张若琪/王颖/徐文焰)
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