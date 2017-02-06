港报财经评论：人行紧缩讯号，港股继续回吐--经济日报2月4日

人行紧缩讯号 港股继续回吐/ 林瑞芬

A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。

央妈应对国内1月流动性较紧张而临时进行流动性操作过后，2月料回收。中国人民银行对金融机构开展中期借贷便利的六个月和一年期中标利率较上期上调10个基点至2.95%和3.10%。虽然上调幅度不大，但高华证券就认为这是央妈加大紧缩倾向的讯号。

此外，中国人民银行确定，自2017年2月3日起，调整常备借贷便利利率（SLF），调整后隔夜、七天、一个月利率分别为3.1%、3.35%和3.7%，较此前分别上调35个基点、10个基点和10个基点。

中信证券则在分析报告指出，此次公开市场利率和SLF操作利率上调是央行中短期政策利率曲綫变化的一部分，代表了全面加息的落地，进一步明确了货币政策中性偏紧的态度，以引导货币信贷合理增长和短期杠杆进一步回落。

宏观经济方面，在近期GDP数据稳定但CPI通胀率超过2%底下，央妈政策立场不太可能很快转为放松。今年之内，不能低估中国去杠杆的决心。利率变化取决于经济，今年主要留意第二季度经济表现，观察房地产调控之后的滞后影响幅度，二季度经济再次面临压力，方会对央妈货币政策有大影响。上证昨收报3140，跌0.6%，未能送出大红包行情。

上证 不大上不大落，守于3,050楼上，牛皮整固中。港股大市在1月反弹之后，短期修正之前的反弹浪之途中。恒指除非能配合成交额突破下降轨，企稳23,300楼上，不然，回吐首测试50天平均綫现近22,580。国指10,000阻力大，上周高见9,883即脚软，昨则率先于恒指回深50天綫9,646，最低见9,362，收报9,683，下周忌进一步下试50天綫，不然，又以250天綫现近9,100为回吐支持位参考。

国企盈利预报正陆续发布，为3月业绩期前奏。鞍钢股份 最新预告2016年度全年实现归属母公司净利润16.10亿元人民币，2015年同期亏损45.93亿元，按最新股本计算，2016年每股盈利为0.22元，2015年同期为每股亏损0.63元。据此推算，去年第四季度公司归属母公司股东净利润为6.33亿元，按最新股本计算，对应每股盈利为0.09元，相较于2、3季度盈利水准有所回落，原因或在于第四季度上游原材料焦炭、矿石涨幅较大，其均值环比涨幅分别为76.40%、32.37%，大于钢材综合指数涨幅20.84%。因此，在上游原料成本相对强势格局下，公司于第四季度的盈利环比出现小幅下滑。鞍钢股价昨下跌5.7%，收报5.6港元，反映市场侧重看去年第四季业绩环比下降。由此启示，按季的盈利增长与否，对短期投资者的操作也起关键作用，不能只看全年数。

鞍钢近期出售电渣重炉相关资产，也应是管理革新大势下的相应举措。因此，在供给侧改革底下，钢铁行业好转，以及鞍钢经营管理改善双向效应下，作为行业龙头，中期公司盈利仍存在不断修复的预期。目前判断，该股暂属有序调整，未能断言中期反弹浪已完结，50天平均綫近5港元为初步支持水平。

业绩对个股股价短期的影响性，说到底，是投资者心里有没有底，如笔者指中国联通 发盈警不大可怕，因心里有底，昨日该股无升跌，9.21港元收市，没有插水！引述高盛发表报告，联通今年内尚有两个潜在催化剂，包括中国铁塔计划上市以及混合所有制改革，不宜看得太淡。高盛指中国铁塔去年首九个月经营溢利及利润符合预期，今年上市还是有望。而集团的混改方案将于今年首季获批，联通应该能够引入大型科网公司成为策略性投资者，故维持该股于「确信买入」名单之内，目标价由13.3港元降至12.8港元。（完）

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