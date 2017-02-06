港报社评：从新年两宗新闻，看内地社情民意--明报2月6日

在刚刚过去的农历新年假期中，内地有两宗社会新闻在网络上引起了轩然大波，一宗是浙江宁波动物园老虎咬死人事件，另一宗是黑龙江哈尔滨市一名警察执行公务时遇袭身亡事件。从这两宗突发事件在民间引起的讨论峰回路转，剧情一波三折，口水四射，情绪激烈，折射出内地社会人心浮躁，价值观扭曲，弥漫严重的怨气戾气，值得当局认真反思。

年初二（1月29日）下午，在浙江打工的一名湖北男子携家人到宁波雅戈尔动物园游玩，他在为妻子和两名孩子购买了门票（成人每张150元人民币，小童半价）后，自己为省钱，爬过动物园两道3米高的围墙，钻过铁丝网，不顾「内有猛兽，禁止翻越」的警示标识，跳入狮虎山，结果被一只老虎咬住不放，保安和警察赶到将他解救下来，但送院已告不治，而施救过程中特警将那只咬人老虎开枪击毙。

这宗看似简单的旅游安全意外，却成了内地网上的热门话题。事发不久，当死者是为逃票而命丧虎口的真相被揭发后，网上舆论就从祝福、同情，变成了谴责和咒骂，除了抨击他不守规矩、占小便宜外，也出现了「活该」、「咎由自取」的词句，随即还有人质疑当局击毙老虎的举措，大有为老虎讨回公道之势。不久后，当死者身世被揭发是一名卑微打工仔，月入不过数千元，是家中经济支柱，过年带妻儿来游玩，因实在不舍得150元门票钱才攀墙逃票，剧情又再反转，动物园被指门票奇贵，频频加价，获政府低价批地，防护设施又不足够，一时「官商勾结」，甚至「苛政猛于虎」的调子又冲上云霄。

就事论事，逃票固然不对，但新年之际痛失亲人，对任何家庭都是悲剧；说人命不如虎命者，丧失了基本人性；动物园该负何种责任，自有法律规定，吃人的猛兽不能留，乃国际通行做法；至于后来的各种上纲上线，站在穷人和父亲立场，大抛催泪弹，恍似一场良心债追讨大赛，甚至喊出逃票「罪不至死」等口号，更是一种情绪的宣泄。关键是这种不理性的情绪因何而生，才是值得追问的。

如果说老虎咬死人事件的政治化还属情绪宣泄的话，对警察被杀的网上舆情就是内地政治现实的真实反映。年三十晚（1月27日），哈尔滨市民警曲玉权在接到一间KTV报警后前往调解纠纷时遇袭，被人用砖头袭击致死。他任护士的太太在医院当值时接获丈夫受伤的消息后，坚持等顶班同事来到后才赶到丈夫身边，但为时已晚。一名殉职的警察和一名尽职的护士，本来是一个感人故事，但事发后网上却有不少网民表示「大快人心」，赞杀警者是「英雄」，以至上周广州、南宁先后有两名网民因「辱警」罪名被拘捕。

值得注意的是，网上这股仇警情绪其来有自，近年在内地发生的林林总总打压维权、强迫拆迁事件中，执法者的行为都遭人诟病，令其形象严重受损。去年5名公安在「扫黄」行动中，导致被拘中年白领雷洋猝死，检方最终决定不起诉5名警员，更引起舆论哗然。虽然5人受到党纪政纪处分，但此事在观感上强化了公安野蛮执法、检方官官相卫的印象，也破坏了中央提出的依法治国的形象。

受上述事件拖累，内地大部分无辜的基层公安成了众矢之的。网民的情绪本该引起有关方面深思反省，但他们对付网上过激言论却只是拘捕网民，简单粗暴的做法只会令警民矛盾愈结愈深。

无论是老虎吃人事件还是警察被杀事件，网上极端的言论，大多是打着正义大旗来宣泄情绪。但无论是逃票者，还是殉职警察，生命都值得同情。逃票者罪不至死，白领雷洋死得无辜，与公安曲玉权夫妻事迹感人，都是秉持人性的初心，而非被立场蒙蔽良心，这是讨论公共议题需要的最起码底线。网上那些不理性的言论，除了反映内地现时政治上的撕裂，也是社会人性道德沦丧的另类体现。

即使网上舆论有谩骂宣泄、藉机炒作，但当局既不可因为网上言论欠缺理性，就置诸不理；更不应把逆耳之言视作洪水猛兽，动辄以言入罪；而是不妨把网民对热点事件的关注，当作公民意识的演练，并以此逐步打造对公共议题更加成熟的大众参与机制。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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