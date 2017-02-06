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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 09:07 BJT

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势

美国原油期货 微升0.05美元，至每桶53.88美元。

交易商表示，伊朗与美国之间的紧张情势令人担忧美国可能进一步加强制裁，影响到伊朗的石油出口。

“美国因伊朗试射弹道导弹而对其实施新制裁...确实提高了紧张局面进一步升级并影响(石油)供应的风险，”澳新银行周一表示。

“但数据显示美国钻探活动再度大幅增加，在一定程度上抵消了这种影响，”该行补充称。

能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)

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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 张若琪/张涛)
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