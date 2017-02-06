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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 09:03 BJT

澳洲经济指标总览--2月6日

经济指标                   时段      最新值      前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)*                                   3月2日
 商品及服务收支(亿澳元)                     12月       顺差35.11   顺差20.40         
     出口(较前月)                                            +5%       +8.0%         
     进口(较前月)                                            +1%        持平         
                                                                                     
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                              3月6日
       (较前月)                             12月           -0.1%       +0.1%         
                                                                                     
 就业市场(经季节调整)                                                             2月16日
 就业人口(较前月变动,万人)                  12月           +1.35       +3.71         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                             +0.93       +3.84         
                                                                              
 失业率                                                     5.8%        5.7%         
 就业参与率                                                64.7%       64.6%         
                                                                                     
 消费者物价指数(CPI)                                                              4月26日
 总体CPI(较前季)                           第四季          +0.5%       +0.7%         
     (较上年同期)                                          +1.5%       +1.3%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                  +0.4%       +0.4%         
     (较上年同期)                                          +1.6%       +1.7%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                  +0.4%       +0.3%         
     (较上年同期)                                          +1.5%       +1.3%         
                                                                                     
 国际贸易价格指数                                                                 4月27日
 进口物价(较前季)                          第四季          +0.2%       -1.0%         
 出口物价(较前季)                                         +12.4%       +3.5%         
                                                                                     
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                                2月28日
 经常帐收支                                第三季        赤字114     赤字159         
 商品与服务贸易收支                                    逆差46.82   逆差79.96         
                                                                                     
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                             3月1日
     (较前季)                              第三季          -0.5%       +0.6%  
     (较上年同期)                                          +1.8%       +3.3%  
 
    * 为当日更新过的数据。(完)
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