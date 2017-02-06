港报社评：选举活动必有褒贬，政府执法不应过严--信报2月6日

社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。

由于Facebook专页是可以透过付钱卖广告推销的，那就牵涉到一个问题，特首参选者的网上广告算不算选举开支？会不会因此而违反法例？政制及内地事务局局长谭志源被问到这样的情况时表示，法例对选举广告及筹款的规定，无论网上或者网下，都是同一标准。谭局长又说，为促使或阻碍任何人当选而发布的广告，皆可被视作选举广告，如引致开支就会变成选举开支，他会密切留意，如果局方或选举事务处发现违法情况，将转介执法机构跟进。至于网上众筹，若募集得来的款项超过选举开支上限，就要把多出的款额捐作慈善用途。

特首参选者固然有自己开设的官方专页，不过还有一些是未经授权的，可称为「粉丝专页」，若是存心搅局，则可称为「恶搞专页」，那又该当如何处理？谭志源的讲法是依法办事，如果没有得到参选者授权，有机会触犯《选举（舞弊及非法行为）条例》。

简单来说，社交网站的宣传活动存在一定的风险；然而，谭志源暂时没有明确而具体地说明怎样才叫犯法，只呼吁相关人士注意。

促使也好，阻碍也好，既然关系到任何参选者的广告都可以视作选举开支，有机会惹上官非，那么我们呼吁谭志源更加清楚地说明，怎样才是网民们明哲保身之道。须知道，随着特首选战的步伐愈来愈接近，新兴网媒和传统传媒或多或少会表达其好恶倾向，不是支持某某，就是反对某某，若然或褒或贬的论述也有可能因为涉及广告支出而犯法的话，恐怕有损害言论自由之虞。

举一个例子，有个别报章在头版刊登「香港人对下届特首要求」的全版广告，其中几项条件似乎为个别参选者「度身订造」，包括「懂开设Facebook及Instagram账户与网民交流及准许留言」、「懂坐港铁及出入闸」、「懂得解决无厕纸用的问题」和「不鼓励行乞」等等。对于这样的广告，部分读者可能当作吸引眼球的幽默文章，但不排除政府官员把这些视作「促使或阻碍任何人当选而发布的广告」，应该怎样拿捏？

基于扞衞新闻自由和言论自由的原则，我们绝对不希望新兴网媒和传统传媒因为表达其好恶倾向而被告上法庭，所以，谭志源局长最好清楚阐明，怎样才算有问题的选举广告，而选举广告的风险到底存在于哪里，让传媒工作者乃至万千网民有所适从。

不同传媒有不同倾向，舆情与民情互动影响，在每一个自由社会乃司空见惯之事。以美国为例，正是因为总统特朗普不满各大传媒倾向不支持他的狂人本色，所以他决定直接在社交网站Twitter发表其侃侃而谈的言论，被笑称「Twitter治国」。去年总统大选之时，尽管特朗普猛烈抨击部分传媒以「不正当手段」为对手希拉莉造势，但他始终没有狂妄到要把新闻机构告上法庭，极其量是其太太控告个别报章的网站诽谤而已。

总的来说，面对群众的选举活动必然产生褒贬不一的种种倾向，政府不应执法过严而让传媒动辄得咎。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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