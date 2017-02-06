国际油市：贸易商将向亚洲大量出售美国原油

根据四位贸易消息人士和路透船运数据，包括轻质和重质原油在内的美国原油船货将抵达中国、日本和新加坡。部分出口还将前往欧洲和拉美。

“由于OPEC减产，这是购买美国原油的好时机，但我们的现货空间有限，因此不得不比较所有船货，”一家日本炼厂的高层称。该高层因公司政策，不愿透露姓名。

根据消息人士及船舶追踪数据，摩科瑞预订了苏伊士型油轮Front Balder，从美国墨西哥湾向中国青岛运送原油。该船似乎在途中曾停靠哥伦比亚。未能联系到该公司发言人置评。

根据消息人士及追踪数据，BP 正在安排苏伊士型油轮Cap Guillaume下周从美国墨西哥湾向新加坡运油。尚不清楚船货的细节是否会改变，未能联系到该公司发言人置评。

皇家荷兰/壳牌石油集团 预订了阿芙拉型油轮Gener8 Daphne向新加坡运油。未能联系到该公司发言人置评。

三位贸易商称，BP和托克(Trafigura)据称正在亚洲销售至少300万桶美国Eagle Ford原油。已被预订的两艘超大型油轮Awtad和 Manifa将在2月抵达中国和新加坡。(完) (编译 王颖/侯雪苹；审校 许娜/张涛)