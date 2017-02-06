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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 09:27 BJT

全球金市：金价上扬，因美国就业数据喜忧参半打压美元走软

美元指数 下滑0.2%报99.723。

美国1月就业岗位急增，增幅远超预期，因建筑和零售企业加大招聘力度；但薪资仅微幅上升。

一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。

投机客在1月31日止当周增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金净多仓。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓量较周四的811.22吨增加0.41%，至814.51吨。

世界黄金协会(WGC)周五发布数据显示，去年投资需求反弹至四年高位，推动黄金需求温和上升，即便黄金在珠宝业的使用量下滑至2009年以来最低，并且金币和金条的购买量减少。

印度的黄金需求上周增加，因不少珠宝业者在中断数周后重新开始买入。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 张若琪/王兴亚)
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