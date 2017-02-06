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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 10:20 BJT

更新版 1-台湾汇市：外商银抛汇令台币早盘大涨创逾19个月高位，央行暂按兵不动

(新增细节和交易员评论)

路透台北2月6日 - 台币兑美元 周一早盘大涨升破31大关，创逾19个月高位；因美国薪资增长低于预期，强化美联储(FED)3月不升息的预期，致亚币全面走升，且外商银陆续抛汇；但央行动作不大。

〞全部都是外商银K(抛美元)的，〞一位小型商银交易主管说。

另一家小型商银交易员说，盘初进口商接手美元的量不大，但稍见疑似央行的美元买盘。本波台币升值以来，罕见央行买盘进场阻升台币，他们认为，这可能与央行畏惧美国开口指控台湾干预汇率有关。

〞为什么会这样(升这么多)呢？当然是老大都没有做(买美元)，〞上述小商银交易主管说。

本地时间10:06，台币兑美元升1.57角报30.893，稍早一度触及30.830高位，盘中前高是2015年6月23日的30.765；同时间韩元 升至1,138.3，上日韩元收在1,147.6。

他们认为，台币每日开盘明显强升，随后又拉回，台币看来维持缓升格局已经确立。今日盘初也有不少美元多头停损抛出，助涨台币升势。

美国1月就业岗位急增，增幅远超预期，因建筑和零售企业加大招聘力度。对于致力于刺激经济和就业的特朗普新政府而言，这是个良好的开端。

不过，美国上月平均时薪仅微升0.1%，远低于增长0.3%的预期。薪资增长缓慢，如果这一状况持续下去，将暗示美联储在收紧货币政策方面无需着急。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.800-31.000

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