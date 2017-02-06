更新版 1-台湾汇市：外商银抛汇令台币早盘大涨创逾19个月高位，央行暂按兵不动

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
(新增细节和交易员评论)
路透台北2月6日 - 台币兑美元 周一早盘大涨升破31大关，创逾19个月高位；因美国薪资增长低于预期，强化美联储(FED)3月不升息的预期，致亚币全面走升，且外商银陆续抛汇；但央行动作不大。
〞全部都是外商银K(抛美元)的，〞一位小型商银交易主管说。
另一家小型商银交易员说，盘初进口商接手美元的量不大，但稍见疑似央行的美元买盘。本波台币升值以来，罕见央行买盘进场阻升台币，他们认为，这可能与央行畏惧美国开口指控台湾干预汇率有关。
〞为什么会这样(升这么多)呢？当然是老大都没有做(买美元)，〞上述小商银交易主管说。
本地时间10:06，台币兑美元升1.57角报30.893，稍早一度触及30.830高位，盘中前高是2015年6月23日的30.765；同时间韩元 升至1,138.3，上日韩元收在1,147.6。
他们认为，台币每日开盘明显强升，随后又拉回，台币看来维持缓升格局已经确立。今日盘初也有不少美元多头停损抛出，助涨台币升势。
美国1月就业岗位急增，增幅远超预期，因建筑和零售企业加大招聘力度。对于致力于刺激经济和就业的特朗普新政府而言，这是个良好的开端。
不过，美国上月平均时薪仅微升0.1%，远低于增长0.3%的预期。薪资增长缓慢，如果这一状况持续下去，将暗示美联储在收紧货币政策方面无需着急。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.800-31.000
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--《全球汇市》美元处于守势，因美国薪资增长数据令人失望
--《一周经济焦点》今年首月数据频报喜，但前路笼罩政治风险阴霾 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。