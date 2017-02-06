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货币新闻 | 2017年 2月 6日 星期一 09:35 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数下探三个月新低

路透上海2月6日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日跌0.29%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.3，BIS篮子指数跌至94.96。其
中CFETS人民币汇率指数跌至三个月新低。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数跌0.21%，BIS指数跌1.33%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价   较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.8606           -50
 欧元                           7.401          -185
 日圆                             6.1          -219
 港元                          0.8843          -7.9
 英镑                          8.5729           195
 澳元                          5.2664          -176
 新加坡元                      4.8788          -182
 林吉特                        0.6421           -25
 泰铢                          5.0984          -140
 韩元                          166.16          -108
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.56，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报94.32，跌0.37%
；RXY参考离岸人民币指数 报95.7，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数 
报94.45，跌0.28%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。 （完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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