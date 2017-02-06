中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数下探三个月新低

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
路透上海2月6日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.29%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.3，BIS篮子指数跌至94.96。其 中CFETS人民币汇率指数跌至三个月新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数跌0.21%，BIS指数跌1.33% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8606 -50 欧元 7.401 -185 日圆 6.1 -219 港元 0.8843 -7.9 英镑 8.5729 195 澳元 5.2664 -176 新加坡元 4.8788 -182 林吉特 0.6421 -25 泰铢 5.0984 -140 韩元 166.16 -108 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.56，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报94.32，跌0.37% ；RXY参考离岸人民币指数 报95.7，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数 报94.45，跌0.28%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。
* 资金略趋紧，跨月拆款利率续扬 * 七天期以上拆款利率最高至0.35% * 钱依旧不好拿，短票利率略升 * 反应市场资金情势，RP利率微扬 记者 罗两莎 路透台北5月25日 - 台湾银行间短率周四续升；资金调度人员指出，今天市场资金仍略 偏紧俏，部分昨天来不及拉升利率的银行，今天跟进调升，对票券商两周拆款做在0.34%， 亦有银行进一步调升利率，七天期以上最高升至0.35%。 他们表示，今天外商银行虽未再大举拆入，但随月底缴税进入倒数，各银行操作更趋保 守，利率反应资金情势而走扬。 〞今天还是有点缺钱，利率稍微反应一下，但没有再接到外商的电话，中小型银行还是 来要钱。〞一大型商银调资调人员说。 他们指出，时值进入月底且因部分大型银行可供拆款资金不多，目前拆款以到期续做为 主，再加上越来越多银行操作趋保守，致市场资金略偏紧，利率均往高位靠拢。 〞很多人缺钱，票券和银行都缺，今天比昨天更难拿到钱。〞一大型票券商资调人员说 ，〞有人跨月开到0.35%，但我们好说歹说，
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。