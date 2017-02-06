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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 09:38 BJT

《汇市简讯》美元/韩元触及三个月低点，韩元上涨约1%

0115GMT，
    
    *  美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6
    *  短暂触及1,136.5的三个月新低
    *  尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流
    *  市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况
    *  韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0%
    *  美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇
率波动 (完)
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