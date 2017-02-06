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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 09:38 BJT

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压

路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。

维达国际在联交所的声明称，Lawton确认与董事会并无意见分歧，亦并无任何与其辞任有关之事宜须敦请联交所或该公司股东垂注。同时，该公司已委任谭奕怡为新任财务总裁。

Lawton亲身参与收购及整合维达之东南亚、台湾及韩国业务，推动维达国际策略及财务发展，任内亦带领公司财务团队完成多项债务及股本融资项目。

维达国际周一开低0.25%后股价反覆。香港时间09:35，该股跌1.01%，报15.62港元；大市恒生指数 则升0.6%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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